Natalia Salas tras ganar 'El Gran Chef Famosos': "Si yo pude, todos podemos"

‘El Gran Chef Famosos’ concluyó su segunda temporada en la edición del último sábado 12 de agosto. En este último programa, emitido por Latina, fue Natalia Salas quien se consagró como la ganadora del reality de cocina tras vencer a Ale Fuller en la final luego cocinar tres platillos para una entrada, plato de fondo y postre solicitados por los jueces: Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio, quienes calificaron la sazón de las dos últimas concursantes.

En efecto, tanto Natalia Salas y Ale Fuller tuvieron que preparar una ‘causa de cangrejo y coctel de langostinos’ acompañado de una ‘crème brûlée’. Ambas participantes tuvieron hasta 70 minutos para cocinar el primer plato. Posteriormente, se indicó que las dos tenían que preparar una ‘panceta de cerdo crocante en salsa de higos con arroz meloso’ para determinar quien se llevaba la olla ganadora de ‘El Gran Chef Famosos’.

Cabe resaltar que, durante la final, Junior Silva, Laura Spoya, Mr. Peet, Mónica Torres, Mauricio Mesones y Belén Estévez, ‘famosos’ que fueron eliminados anteriormente, tuvieron unas palabras de aliento para Natalia Salas y Ale Fuller. Además, las familias de las dos finalistas ingresaron al set de ‘El Gran Chef Famosos’ para acompañarlas antes de que el conductor José Peláez diga el nombre de la ganadora.

Luego de varios minutos de suspenso, José Peláez anunció a Natalia Salas como la ganadora de la segunda temporada de la competencia gastronómica. La noticia provocó la emoción de la actriz, quien no pudo contener las lágrimas. “Si yo pude, todos podemos. Los sueños se hacen realidad si trabajamos con esfuerzo, con dedicación y con respeto, todo se puede lograr. Vamos que sí se puede, con todo menos miedo”, expresó.

Natalia Salas dedicó premio de 'El Gran Chef Famosos' a su esposo y su hijo. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

Natalia Salas emocionada tras ganar 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

Natalia Salas dedicó premio a su esposo y su hijo

De igual manera, Natalia Salas agradeció a los jurados por las semanas que estuvo en la competencia. “No lo puedo creer. Muchísimas gracias por demostrarme que puedo ser una buena cocinera, ustedes son unos grandes maestros y creo que soy buena alumna (…) Este último año he pasado por cosas que no sabía que podía soportar, y estoy cargando esta olla aun cuando no sabía que podía cocinar”, sostuvo.

En esa misma línea, la exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ y ‘Graffiti’ dedicó el premio del concurso de ‘El Gran Chef Famosos’ a su esposo, Sergio Coloma, y a su hijo Leandro. “Primero quiero agradecer a mi familia, Leandro y Sergio porque gracias a ellos he seguido luchando por mis sueños, por ellos seguía moviéndome, seguía andando y agradecerme a mí misma, a la Natalia niña, aquella que tenía un montón de sueños, un montón de anhelos”, señaló.

Por último, Salas mencionó que le gustaría que su participación en el reality de cocina “sirva para que las personas se den cuenta que todo es posible”. “A veces, por una mala noticia, te derrumbas, pero nada es lo suficiente importante para que dejes de luchar. Nunca se rindan, no dejen que ese fogón se apague, que esa cebolla se queme, que ese huevo no cuaje, todo se puede. Si yo pudo, ustedes también”, añadió.