Cillian Murphy, protagonista de 'Oppenheimer', confesó que quería estar en 'Interstellar': "Es muy emotiva"

Cillian Murphy viene siendo muy destacado por su interpretación del científico nuclear Julius Robert Oppenheimer​ en la histórica ‘Oppenheimer’, película de Christopher Nolan, que ya está a punto de llegar a los 650 millones de dólares en recaudación de taquilla en todo el mundo, de acuerdo con información dada por Variety.

No obstante, el actor irlandés de 47 años confesó que le hubiera gustado estar en ‘Interstellar’, película de ciencia ficción estrenada el 2014 que marcó un hito entre los trabajos más exitosos de Nolan, quien en muchas oportunidades llevó a Murphy a estar en sus largometrajes.

Fue en una entrevista dada a The Independent que Cillian Murphy fue consultado sobre qué filme de Nolan hubiera querido protagonizar, lo que llevó al artista a elegir la historia de astronautas ambientada en un futuro donde la humanidad lucha por sobrevivir.

“Adoro ' Interstellar' simplemente porque es muy emotiva (…) Recuerdo haberlo visto en el cine cuando tenía niños pequeños. Simplemente tuvo un gran impacto en mí. Me rompió el corazón. Me encanta ver sus películas cuando no estoy en ellas porque no tienes que preocuparte por el tamaño de tus orejas o lo que sea”, manifestó el actor.

'Interstellar' se estrenó el 6 de noviembre de 2014. | Fuente: Warner Bros

Cillian Murphy aclaró que si bien Christopher Nolan no lo llamó para grabar ‘Interstellar’ no guarda ningún tipo de resentimiento ya que considera que el cineasta escogió “a las personas adecuadas” para el filme protagonizado por Matthew McConaughey, quien hizo el papel de Joseph Cooper, un expiloto de la NASA que viaja en el universo para buscar un nuevo hogar.

Cillian Murphy comparó ‘Oppenheimer’ con 'Interstellar' y 'Dunkerque'

En otro momento, Murphy también se dio el tiempo de elegir que otras películas de Nolan podrían llegar a ser parecidas a ‘Oppenheimer’, estrenada el último 20 de julio.

“Podrías ir a 'Interstellar' que explora temas científicos y físicos similares. Además, podrías ver 'Dunkerque', que también está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, el filme es más corto, por lo que podría ser una buena coincidencia porque es como una hora y media, y luego puedes entrar en 'Oppenheimer'", expresó.

Cabe resaltar que ‘Oppenheimer’ batió varios récords al ser la película histórica más taquillera ambientada en la Segunda Guerra Mundial. El largometraje, que recibió diversos elogios de críticos y medios especializados de cine, ya recaudó 264 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. De igual manera, está a punto de llegar a la marca de 650 millones, manteniéndose como la más exitosa película en clasificación restringida.