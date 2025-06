"No me metí con nadie": Vania Bludau descarta amistad con Mario Irivarren y lamentó polémica con Onelia Molina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vania Bludau negó tener cualquier amistad con Mario Irivarren. La modelo peruana descartó la posibilidad de acercarse a su expareja a quien denunció por agresión física y psicológica años atrás tras concluir con su relación el 2022.

Del mismo modo, consideró “injusto” que se le haya involucrada en la ruptura entre Mario Irivarren y Onelia Molina ya que, según dijo, ella no tuvo nada que ver en la conversación que tuvo el presentador de televisión con Alejandra Baigorria donde se le menciona.

“Fue un poco abrupto para mí porque estuve muy perfil bajo y trabajando en El gran chef famosos. No me he metido con nadie y ha sido un poco injusto porque no tengo nada que ver en la conversación que se filtró en el video”, señaló la también influencer a Trome.

En ese sentido, recalcó que no se siente culpable del término de la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina. “Yo soy mencionada, mas no comento absolutamente nada y me libro de cualquier cosa porque no tengo nada que ver”, sostuvo.

Al ser consultada sobre si tuvo alguna conversación con Mario Irivarren luego de la boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao, señaló: “¿Se acuerdan por qué yo terminé? (…) ¿Ustedes conversarían con algún ex con quien tuvieron un problema así?”.

Es así como la exintegrante de Combate y Esto es guerra negó que pueda ser amiga de Irivarren. “No, nada”. Finalmente, reiteró que se encuentra soltera y dedicada a sus proyectos profesionales. "Estoy bien, tranquila, soltera, enfocada en mi trabajo y en facturar, como dicen", acotó.

Mario Irivarren y Vania Bludau mantuvieron una relación entre el 2020 y 2022. | Fuente: Instagram

Vania Bludau descartó reconciliarse con Mario Irivarren

Vania Bludau descartó que vaya a regresar con Mario Irivarren y negó que haya intentado una conversación con el integrante de Esto es guerra.

Fue un reportero de Magaly TV: La Firme quien le consultó a Bludau si es que ella habló con Alejandra Baigorria para que pudiera contactar con Mario Irivarren en la fiesta. Ante ello, la exparticipante de Combate señaló: “¿Yo? Todos saben por qué mi relación con él (Mario Irivarren) terminó. Creo que está de más hablar de ese tema”.

Tanto Bludau como Irivarren estaban en la fiesta de Alejandra y Said Palao. Asimismo, videos en Tik Tok mostraban a Baigorria bailando con Irivarren mientras le decía que Bludau estaba detrás de él, a lo que este respondió: “Estoy marcado. Dile que la llamó más tarde”.

Luego del video viral, la propia Vania Bludau pidió que no la sigan involucrando “en ninguna situación” donde se le mencione.

"Yo prefiero no involucrarme en ninguna situación que tenga que ver con el video que sigue siendo viral. Estoy en una etapa de mi vida donde priorizo mi bienestar emocional y les agradecería mucho que respetaran ese espacio. Les deseo siempre lo mejor", escribió en un comunicado en Instagram.

Onelia Molina y Mario Irivarren terminaron su relación tras boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. | Fuente: Instagram

Mario Irivarren explicó por qué quiso llamar a Vania Bludau

Mario Irivarren confirmó que quiso llamar a Vania Bludau luego de haberla visto en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Al respecto, el también presentador de televisión recalcó que su intensión solo era para poder "cerrar ciclos" luego de la tormentosa relación que tuvieron.

"(Quise llamar a Vania Bludau) porque siempre he pensado que sería bueno que en algún momento se dé esa conversación con Vania como para cerrar el ciclo de lo que pasó de los problemas del pasado, es de conocimiento público que terminamos en malos términos y todos lo saben", explicó en su podcast Good Time.

Por otra parte, el exintegrante de Combate recalcó que, para él, es importante poder conversar con su expareja para poder seguir con su vida. "Siento que cuando el tiempo pasa y las heridas sanan, es bueno tener esa conversación para tener un cierre, las heridas del pasado, los rencores y que todos aquellos sucesos quedaron atrás", comentó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis