Waldir Felipa admite que aún ama a Daniela Darcourt pese a separación: "Seguimos trabajando juntos"

Pese a que confirmó el fin de su relación sentimental con Daniela Darcourt, el bailarín Waldir Felipa aseguró que continúa trabajando con la salsera en su orquesta, cumpliendo los compromisos pendientes en su agenda.

"Seguimos trabajando juntos. De hecho, hay fechas para cuando ella regrese de su gira. Tengo que cumplir todavía porque sigo trabajando en la orquesta. Pero nada, estamos bien. Creería que estamos bien", declaró a las cámaras de América Hoy.

Sobre los términos de esta colaboración artística, Felipa indicó que no existe un contrato de por medio.

"No hay contrato, la verdad. Así que veremos hasta cuándo. Yo soy una persona muy de 'me siento cómodo o no me siento cómodo', pero la verdad es que ahora no me he visto afectado en nada. No fue ayer ni hace una semana que terminamos, pero nadie se ha dado cuenta", comentó.

Waldir Feliz sigue amanado a Daniela Darcourt

Pese a la separación, Waldir Felipa reconoció que el amor que siente por Daniela Darcourt no ha desaparecido.

“Creo que nada de eso, cuando terminamos, dejó de existir. Yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no lo voy a negar”, expresó.

Como se recuerda, las especulaciones sobre la ruptura surgieron tras la difusión de un video en el que Waldir aparece bailando de manera sugerente con otra mujer durante un evento al que Darcourt no asistió.

Waldir Felipa asegura que su distanciamiento de Daniela Darcourt no tuvo terceras personas de por medio

Felipa descartó que los rumores de celos o una traición hayan provocado el fin de su relación con Daniela y explicó que la ruptura fue una decisión asumida con madurez: "Como cualquier pareja, hay cosas que se deben resolver de manera individual. Para nada fue por una tercera persona".

Cuando fue consultado acerca de si los problemas surgieron durante la convivencia, el bailarín evitó dar más información. "No te voy a soltar nada", respondió.

Por último, y a la pregunta sobre una posible reconciliación con la intérprete de Señor mentira, Waldir no descartó que algo así pueda ocurrir en el futuro

"No te puedo hablar por el futuro, que pase lo que tenga que pasar, pero hoy hemos decidido estar separados. Ya veremos lo que sucede más adelante", concluyó.

