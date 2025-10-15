Milet Figueroa y Marcelo Tinelli culminan las grabaciones de la segunda temporada de su reality en Cusco [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli mantienen una relación amorosa desde que se conocieron en el reality 'Bailando 2023'. | Fuente: Instagram: Marcelo Tinelli

La modelo y actriz peruana Milett Figueroa y el conductor argentino Marcelo Tinelli finalizaron su estadía en la ciudad del Cusco tras grabar escenas de la segunda temporada del reality Los Tinelli, producción que muestra la vida familiar del presentador argentino y que ahora incluye la participación de la artista peruana.

Durante su visita, ambos recorrieron el Santuario Histórico de Machu Picchu, donde realizaron parte de las filmaciones del programa. Esta mañana, los dos dejaron el hotel donde se hospedaban y se dirigieron al aeropuerto Alejandro Velasco Astete para continuar su viaje hacia Lima.

Milet y Marcelo se despiden del Cusco antes de viajar a Lima

Antes de partir, Milet y Marcelo fueron vistos luciendo casacas negras, pantalones de jean y lentes oscuros. Desde el interior del vehículo que los trasladó al aeropuerto, ofrecieron breves declaraciones a RPP.

"Estoy muy orgullosa de estar en Cusco", señaló Figueroa. Tinelli, por su parte, envió "un beso a toda la población cusqueña y peruana" y agradeció el respaldo de la Policía de Turismo del Cusco durante su visita.



La pareja evitó brindar declaraciones adicionales en el terminal aéreo cusqueño, donde su llegada generó cierto alboroto.

Marcelo Tinelli agradece el apoyo de la Policía de Turismo durante su vista a Cusco. | Fuente: Policía de Turismo del Cusco

El itinerario de Milett y Tinelli en Cusco

Milett había declarado que durante su estadía tenían planeado disfrutar de los paisajes del Cusco, visitar Ollantaytambo y las aguas termales, además de participar en una ceremonia de pago a la tierra. El momento más esperado fue su visita a Machu Picchu, donde se grabaron nuevas escenas del reality Los Tinelli.

La visita de la pareja al Perú ocurre pocos días después de su reconciliación pública.

Marcelo Tinelli sostuvo que su relación con Milett Figueroa continúa firme. "Nunca dejamos de estar juntos", afirmó el conductor, unas semanas después de haber sorprendido al público al anunciar su separación durante su programa de streaming Estamos de Paso.

El presentador argentino admitió que se precipitó al hablar de una ruptura, lo que provocó diversas especulaciones, incluyendo rumores sobre una posible infidelidad.

En una entrevista con Teleshow, Tinelli explicó que lo ocurrido fue parte de los problemas normales en una pareja.