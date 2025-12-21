Guillermo Dávila en ‘El valor de la verdad’: su hijo Vasco, Gisela Valcárcel y las confesiones más íntimas de su vida amorosa

En una de las ediciones más reveladoras de El valor de la verdad, el cantante y actor venezolano habló de su hijo Vasco Madueño, de los errores del pasado y de episodios íntimos de su vida personal.

Guillermo Dávila debutó este domingo en El valor de la verdad (EVDLV) y lo hizo con confesiones que marcaron uno de los episodios más conmovedores del programa. El cantante y exgalán de telenovelas se enfrentó por primera vez al temido sillón rojo para hablar, sin filtros, de su carrera, su vida personal y, especialmente, de la relación con su hijo Vasco Madueño.

“Me han asustado por todos lados”, confesó el artista venezolano, de 70 años, apenas fue presentado por el conductor Beto Ortiz, dejando claro que no llegaba tranquilo a la grabación.

El intérprete de Solo pienso en ti, Nadie ocupa su lugar y otros éxitos de la música romántica no estuvo solo. Desde el sillón blanco lo acompañaron la cantante Marcela Navarro, ganadora de La Voz Perú en 2021, y su mánager Félix Orco, quienes estuvieron atentos para intervenir si alguna de las 21 preguntas se volvía demasiado conprometedora.

El momento más duro: su hijo Vasco

El programa arrancó con una de las preguntas más directas de la noche: “¿Dijiste que Vasco fue un accidente?”. Dávila respondió que sí, y procedió a explicar el contexto detrás de una frase que lo persiguió durante años.

“Tal vez hubo un accidente en un método anticonceptivo, eso fue lo que dije. En seguida los medios dijeron que había dicho que fue un accidente, y así viví mucho tiempo con angustia tratando de cambiar la intención que le dieron a mi respuesta”, explicó.

El cantante reconoció que la exposición mediática distorsionó su imagen pública. “La gente piensa: Guillermo Dávila, un seductor, un sinvergüenza. Aparecía como un delincuente, cuando realmente no era así”, sostuvo. “Luego aparece Vasco y esta historia en la que se intentó un acercamiento, pero fue interrumpido por todo lo que estaba pasando”, añadió.

¿De quién se enamoró Guillermo Dávila?

Uno de los momentos que más ha llamado la atención del programa fue cuando el cantante recuerdó a una joven de la que se enamoró profundamente. “Entramos y estaba una muchacha joven con rasgos orientales. Realmente yo estaba enamorado. Ella es la hija del presidente”, relató Dávila.

A lo largo del programa, Dávila respondió más preguntas relacionadas con su vida amorosa, su paternidad y momentos complejos que enfrentó fuera de los escenarios.

Las preguntas que respondió Guillermo Dávila

Durante el programa, estas fueron algunas de las preguntas clave que contestó en El valor de la verdad:

¿Dijiste que Vasco fue un accidente?

Sí (verdad) ¿Te arrepientes de negar a tu hijo?

No (verdad) ¿Manipularon a tu hijo en tu contra?

Sí (verdad) Papá, ¿estás orgulloso de mí? (pregunta formulada por Vasco Madueño)

Sí (verdad) ¿Utilizaron a tu hijo Vasco para atacarte en Venezuela?

Sí (verdad) ¿Amenazó el gobierno de Hugo Chávez a tu familia?

Sí (verdad) ¿Tuviste un amorío con Denisse Dibós?

Sí (verdad) ¿Intentaste besar a la fuerza a Gisela Valcárcel?

Sí (verdad)

¿Tuviste una relación con María Conchita Alonso?

Sí (verdad)

¿Te agarraron los testítulos tus fans?

Sí (verdad)

¿Le dedicaste canciones a Keiko Fujimori?

Sí (verdad) ¿Debutaste con la empleada de tu casa?

Sí (verdad) ¿Ayudaste a José Feliciano a conquistar mujeres?

Sí (verdad)

¿Ayudaste a Ricardo Montaner con su carrera musical?

Sí (verdad)

¿Te tiraste de un paracaídas de niño?

Sí (verdad) ¿Quisieron armarte un romance con July Pinedo?

Sí (verdad) ¿Fue tu pareja Catherine Fulop?

Sí (verdad) ¿Has tenido una erección en una escena de novela?

Sí (verdad)

Guillermo Dávila optó por no responder más preguntas y finalizó su participación llevándose 20 mil soles.

Mira a Guillermo Dávila en El valor de la verdad a continuación...

