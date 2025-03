"Estamos muy felices juntos": Xiomy Kanashiro confirma su relación con Jefferson Farfán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Xiomy Kanashiro confirmó su relación con Jefferson Farfán luego de que el exfutbolista de Alianza Lima hiciera oficial su romance con la modelo peruana de 27 años en su último programa del podcast Enfocados.

Ahora, la propia Xiomy Kanashiro reveló que se encuentra "muy feliz" con Farfán luego de afirmar su reconciliación con el mundialista y exintegrante de la selección peruana.

"Nosotros estamos muy felices y contentos. Creo que el amor nos llegó a los dos en un momento en que no esperábamos porque yo siempre lo había dicho: nosotros éramos amigos", comenzó diciendo la también anfitriona en el podcast ¿Ahora qué?, del canal digital TVMOS+.

En ese sentido, la también exintegrante de Alma Bella recalcó que siempre le dejó las cosas claras a Jefferson Farfán para poder iniciar una relación. "Yo le dije: 'Yo no seré una más de tu plato, te voy avisando'".

Seguidamente, Xiomy Kanashiro señaló que Jefferson Farfán es "una persona increíble" y que tiene a su favor que a ella "le gustan los morenos". "Tengo que decir que me llegó el amor de quien menos lo esperaba porque Jefferson es una persona increíble. Es muy divertido, tiene un gran corazón. Yo me enamoré de ese corazón que pueda tener", expresó.

"Él ha estado en los momentos más difíciles. A mí me gustan los morenos. Me encanta su porte. Estamos muy felices. Se puede decir que he retomado mi relación con Jefferson Farfán", agregó.

Xiomy Kanashiro es una modelo, comunicadora y exintegrante de Alma Bella. | Fuente: Instagram

Jefferson Farfán oficializó su relación con Xiomy Kanashiro

Jefferson Farfán oficializó su relación con Xiomy Kanashiro. Luego de meses de especulaciones sobre un romance entre ambos, el exfutbolista de Alianza Lima confirmó: "Ya me quedo en ese techo. Ya es recontra oficial".

Fue en el programa Enfocados que conduce junto a Roberto Guizasola que Farfán no solo dejó claro que ha encontrado el amor, sino que también mostró un "anillo simbólico” en su mano. “Este 2025 es mío. Es este o nunca. Es tan oficial que ya hablé hasta con mis suegros. Me han dicho: ‘pórtate bien’”, agregó el también empresario de 40 años entre risas.

Si bien evitó profundizar en detalles sobre su romance, Jefferson Farfán sí dejó claro que viene pasando uno de los mejores momentos en su vida sentimental. "Estoy feliz de la vida. Todo muy bien. Ya era hora”, sostuvo.

Jefferson Farfán es un reconocido exfutbolista y comentarista deportivo peruano. | Fuente: Instagram (jefferson_farfan_oficial)

¿Quién es Xiomy Kanashiro?

Xiomy Kanashiro, de 27 años, nació en Lima el 23 de enero de 1998, tiene ascendencia japonesa por parte de su padre y raíces de Iquitos por parte de su madre. Ha llegado a incursionar en diversos ámbitos como modelo, comunicadora, influencer y emprendedora. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres, donde también formó parte del equipo de voleibol.

A los 19 años, inició su camino en la cumbia al integrarse a la agrupación Alma Bella, donde se desempeñó como bailarina y coordinadora, asumiendo la gestión de coreografías y redes sociales.

Su espíritu emprendedor la llevó a fundar Kanomy Store, una marca de ropa con presencia tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Hace poco hizo el lanzamiento oficial de Kanomy Band, su propia orquesta de cumbia, con la que busca abrirse camino en la industria musical. Además, es animadora de eventos y forma parte del elenco de La Casa de la Comedia, programa con el que ha ganado popularidad.

