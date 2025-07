“Vivimos nuestro presente y estamos felices”: Xiomy Kanashiro reacciona al reencuentro de Farfán y Klug

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace unos días, Darinka Ramírez compartió un video bailando El Ex Machito, nueva canción de Yahaira Plasencia y esto generó revuelo en las redes sociales ya que ambas son ex de Jefferson Farfán. Después, Melissa Klug fue vista con el exfutbolista en un evento deportivo para apoyar a su hijo en común. Ambos asistieron por separado al estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, aunque sin la compañía de sus respectivas parejas.

Estas situaciones generaron un sinfín de rumores y Xiomy Kanashiro se pronunció al respecto. Tras salir de un evento con su orquesta en una discoteca, la bailarina reafirmó su romance con Farfán. “¿Te incomoda que la ex de tu pareja se junte con otra persona que también fue vinculada a él?”, le preguntaron las cámaras de América Hoy.

A lo que Kanashiro respondió: “No, para nada. Nosotros vivimos nuestro presente, y eso es lo más importante de toda relación. Estamos muy felices, chicos. Y trabajando”, aseguró.

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán tienen una relación.Fuente: Instagram: @jefferson_farfan_oficial

Xiomy Kanashiro y su viaje a Italia con Farfán

A fines de junio, el exfutbolista de Alianza Lima y la modelo peruana compartieron fotos de su reciente viaje a Italia mostrando el estilo de vida como pareja que vienen llevando en los últimos meses luego de confirmar su relación.

Fue Jefferson Farfán quien compartió un carrusel de fotos desde Milán al lado de Xiomy Kanashiro luego de visitar lujosas tiendas de ropa como Louis Vuitton y Prada. Cogiendo bolsas de las mencionadas marcas, la pareja se muestra abrazada en medio de la ciudad disfrutando de su viaje. “Bella Italia”, escribió Xiomy en su post en Instagram mostrando otras fotos donde aparece tomándose selfies.

Por otra parte, el exintegrante de la selección peruana mostró otra imagen donde se ve una lujosa cena romántica acompaña de champagne y pizza. “Milano”, escribió el actual conductor de Enfocados recibiendo la respuesta de Xiomy Kanashiro con un emoji de cara enamorada la cual fue comentada con otro emoji de gato por Farfán.

¿Qué dijo Xiomy Kanashiro de las indirectas de Yahaira Plasencia a Jefferson Farfán?

Xiomy Kanashiro, la pareja del exfutbolista, aseguró que no le afecta lo que la salsera tiene para decir sobre Farfán ya que se siente segura de su relación.

"No opino de terceras personas, yo estoy enfocada en trabajar (¿No te molesta las indirectas?) Él y yo estamos sólidos y tranquilos. Cada quién es libre de hacer música, a mí no me afecta en nada, deberías preguntarle a él si le afecta. Ni lo hablamos, ni pasa por nuestra mente", dijo para América Hoy.

Asimismo, Xiomy Kanashiro le envió sus mejores deseos a Yahaira Plasencia y a todos sus fanáticos que están sacando adelante sus proyectos. "Le deseamos bendiciones a todos, mientras estén trabajando", sostuvo.