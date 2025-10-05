Xoana González en 'El valor de la verdad': ¿qué la motivó a regresar al temido sillón rojo?

La modelo se sienta nuevamente en el programa de Beto Ortiz tras seis años. En los avances, asegura que revelará momentos difíciles de su vida y mostrará una faceta más madura y vulnerable.

“Me criticaron, me juzgaron, pero esta es mi verdad”, dijo Xoana González horas antes de su participación en El valor de la verdad (EVDLV). La modelo y actriz argentina reaparecerá este domingo en el programa conducido por Beto Ortiz, tras varios años alejada de la televisión. El episodio promete ser uno de los más intensos de la temporada.

“Ha contado una parte de su vida tremendamente dramática”, adelantó Beto en uno de los avances del episodio. Según la producción, detrás de la imagen extrovertida y atrevida de Xoana existe una historia marcada por el dolor, los miedos y las emociones profundas.

Esta será la tercera vez que González se siente en el sillón rojo de EVDLV. “Creo que en el primer programa conocieron a una persona más inmadura. Ahora, con 37 años, puedo hablar de muchas cosas que me han pasado. Estoy fuerte para contar lo que nadie sabe. Es hora de abrir mi corazón y contarlo todo”, comentó la modelo antes de las grabaciones.

¿Por qué regresó a El valor de la verdad?

Sobre su regreso al espacio de Beto Ortiz, la modelo explicó: “Tenía que pasar por Beto para tener un lugar donde explicar todo lo que me había pasado, por qué me ausenté tantos años y por qué tuve comportamientos erráticos".

Además, adelantó que compartirá momentos muy difíciles: “Espero que la gente descubra a una buena hija, una persona que lo dio todo por su mamá y su abuela... Van a ver pasajes duros. Estoy muy nerviosa. Es estresante, pero también liberador”.

Las confesiones de Xoana González

Durante la promoción de EVDLV, González afirma: “Yo en un momento no quería más tomar nada. Fue cuando me enfrenté con este psiquiatra”. Más adelante añade: “Salí por la calle descalza, corriendo, queriendo ir a la avenida para que me pisen los autos”.

La modelo también recuerda un momento de vulnerabilidad: “Me había bajado la ropa y de ahí me puse a llorar y me puse mal. Había una ventana frente a mí y lo único que pensaba era: si salto, si salto por la ventana”.

En otro pasaje, Beto Ortiz le consulta: “¿Es cierto que una vez tu esposo tenía una fruta en la mano y pensaste que era un cuchillo?”. Ella responde: “Lo apuñalé con una banana, me agarraron entre cuatro y eran inyecciones para tranquilizarme. Fue un brote psicótico”.

¿Cuándo ver la participación de Xoana González?

El episodio de El valor de la verdad con Xoana González se emitirá este domingo 5 de octubre a las 10 p.m. por Panamericana Televisión, y también estará disponible en el canal oficial del programa en YouTube.

Con su participación, la modelo argentina se suma a la lista reciente de invitados del programa, entre los que figuran Cristian Martínez, Néstor Villanueva, Dayanita y Milena Zárate.

