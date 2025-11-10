Últimas Noticias
"Estoy agradecido a Dios": actor Ramón García se sincera tras estar en UCI por cáncer de colon

El actor peruano Ramón García estuvo grave en UCI tras complicaciones por cáncer de colon.
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Luego de estar en UCI, el actor peruano Ramón García se viene recuperando de un tumor en el colon que estuvo deteriorando su salud. "Fueron momentos muy difíciles", expresó.

Ramón García agradeció a Dios y a todas las personas que pidieron por su recuperación tras salir de UCI
Ramón García se sincera y agradece a Dios por salir de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Edgardo Rebagliati Martins. Fue en agosto de este año que el popular actor de ‘Chapana’ de la serie Los Choches fue llevado de emergencia luego de complicaciones por un tumor en el colón que venía deteriorando su salud.

Ahora, el reconocido artista de 75 años habló del difícil momento que tuvo que atravesar recibiendo el apoyo de su esposa Carmen Fernández, sus hijas y toda su familia. “Fueron momentos muy difíciles. Es más, todavía no recupero mi estabilidad. A veces pierdo el equilibrio”, declaró en un reciente reportaje en Día D.

El también actor de La ciudad y los perros mencionó que “de vez en cuando se estreñía a pesar de que tomaba leche” hasta que fue al médico y le detectaron un tumor que le obstruía su sistema digestivo. “El médico me dijo: ‘tiene un quiste, un tumor ahí’”, recordó García.

Por su parte, su esposa Carmen mostró su satisfacción de que no pase lo peor. “Ha sido un buen regalo el que no pasara lo que todos temíamos porque era un proceso difícil. Cuando hay shock séptico, hay fallas multiorgánicas. El miedo era que el cuerpo no pudiera responder. Llegamos a pensar lo peor porque uno tiene que ponerse en todo.”, señaló.

De igual manera, Ramón García, quien actuó al lado de estrellas como Diane Keaton, Jude Law, entre otros, agradeció a Dios por establecer su salud. “Estoy agradecido sobre todo a Dios porque no me he sentido solo”, dijo.

Finalmente, envió un mensaje de reflexión a todos sus seguidores. “No hay que procrastinar, si hay algo que tienes que hacer, hazlo, si hay alguien a quien tienes que abrazar, abrázalo hoy. No mañana, porque de repente mañana no estás”, acotó.

El actor peruano Ramón García junto al actor peruano Germán Loero.
Ramón García agradeció a todos los que oraron por su salud

Ramón García se dirigió por primera vez a sus seguidores luego de salir de UCI. Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, el actor de cine y televisión se tomó el tiempo para agradecer a todos los que se preocuparon por él.

“Quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias. Primero al señor, gracias. Gracias por darme esta nueva oportunidad, por renacer, gracias, señor. Si me disculpan tengo que agarrar mi libreta. Son tantas las personas que han rezado por mi que tuve que anotar”, comentó el actor de ‘Paquete’ el último domingo.

García tuvo palabras de agradecimiento a distintas iglesias e instituciones que le mostraron su apoyo en los 16 días que estuvo internado en UCI.

“Gracias a la provincia peruana de los Franciscanos Capuchinos que me tuvieron en sus oraciones, gracias a la Parroquia Cristo Salvador, a mis hermanos. Muchas gracias a mis amiguitos de los colegios. Gracias al Colegio Militar Leoncio Prado”, aseveró.

Del mismo modo, el también profesor de teatro agradeció a su esposa Carmen Fernández, a sus tres hijas: Leonor, Ximena y Noelia; además, de sus nietos que lo acompañaron en todo momento; así como a sus compañeros artistas que se comunicaron con él.

“A mis compañeros actores, los he visto en las marchas. Los he visto ahí, yo ya estoy viejo, ya no puedo ir. Gracias a mis hijos del arte (…) Gracias a todo Barranco, a mis vecinos. Aquí tienen Ramón para rato. Si me olvido de alguien, mil disculpas, hay tanta gente que ha pensado en mi salud, en mi familia. Gracias de todo corazón y, sobre todo, gracias a Dios a mi esposa, y mi familia. Que Dios los bendiga”, concluyó.

Ramón García sobre modificación a Ley del Artista: “Las regalías no son regalos”

Ramón García cuestionó duramente que el Congreso de la República haya modificado, por medio de Comisión de Cultura, la denominada ‘Ley del Artista’.

En conversación con RPP, el popular actor aseguró que actualmente la ‘Ley del Artista’ está respaldada por la Constitución y el Código Civil. Además, de tener el respaldo del Tratado de Bejín que fue firmado por el Gobierno peruano.

“Esas regalías no son regalos. Es el pago que nos hacen por nuestros trabajos repetidos en diferentes medios de comunicación. Esos señores ganan dinero porque el programa no sale gratis. Lo venden y parte pequeña de eso va al responsable de la creación. Es decir, a los actores. Esa es la realidad”, manifestó el también director.

Ramón García recalcó que “en el mundo existe el derecho de autor” por lo que considera justo que no se le quite las regalías a los artistas por las retransmisiones que hacen de sus trabajos.

“Yo no veo qué cosa tienen que discutir (en el Congreso). Ese dinero no viene del Estado. No viene de los impuestos. Ese dinero viene de las ganancias de los medios de comunicación que retransmiten nuestro producto. Así de simple. Nada más”, expresó.

