Alexandra Hörler se convierte en mamá a los 41 años y presenta a su hija: “El amor más puro e infinito del mundo”

La periodista y conductora de televisión Alexandra Hörler anunció con gran emoción el nacimiento de su primera hija a los 41 años. A través de sus redes sociales, la comunicadora compartió una galería de fotos en su cuenta de Instagram y un mensaje lleno de felicidad tras la llegada de la pequeña.

“¡Y llegó el momento más feliz de mi vida! ¡Lo mejor que me ha pasado! ¡El amor más puro e infinito del mundo! Les presento formalmente a Isabella Aurora Pardo Hörler”, escribió junto a la publicación.

La noticia rápidamente generó una ola de mensajes de cariño y felicitaciones de parte de colegas, amigos y seguidores, quienes celebraron con ella este nuevo capítulo.

Alexandra Hörler enfrentó complicaciones en su embarazo

A fines de octubre, Alexandra Hörler informó a través de sus redes sociales que estaba internada en una clínica debido a complicaciones durante la etapa final de su embarazo. La periodista indicó que presentó hinchazón en los pies y piernas moradas, por lo que decidió acudir a revisión médica.

"Vine a la clínica porque tenía las piernas moradas. Claramente lo asocié con preeclamsia. Está súper hinchada", explicó la comunicadora en su cuenta de Instagram. Una vez en el centro médico, contó que su doctor solicitó exámenes adicionales para evaluar su presión y realizar un monitoreo fetal.

Alexandra detalló que la fecha prevista para el parto de su hija Isabella era el 15 de noviembre, con 38 semanas de gestación.