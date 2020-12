Laura León le envía un mensaje de apoyo a su imitadora, Marina Kapoor, en "Yo Soy". | Fuente: Composición

Marina Kapoor, imitadora de Laura León en “Yo Soy”, recibió una sorpresa de parte de la producción del programa luego de presentarse en escena. En la edición del sábado 12 de diciembre, la artista no pudo contener su emoción al ver que la cantante mexicana le envió saludos por medio de un vídeo.

“Te saluda con mucho cariño tu amiga Laura León. Tesoro, me siento muy orgullosa de ti. Me has motivado, me has hecho sentir feliz con este performance que estás haciendo en la pantalla”, se le escucha decir a la intérprete de “Dos mujeres, un camino”.

Además, la mexicana aseguró que llegará muy lejos en la competencia y en el mundo artístico ya que le pone mucha dedicación a lo que hace: “Te mereces un gran premio, me siento muy orgullosa de ti. Ojalá logres todo lo que tú mereces en la vida, mi reina querida. Tú puedes y lo lograrás”, continuó.

Tras escuchar este mensaje de apoyo y agradecimiento, Kapoor se mostró sorprendida de ver a su artista favorita a través de una pantalla.

“El verla ahí me he puesto a temblar. Muchísimas gracias, tesoro. Sé que existo para ella y eso es bastante. Lo hago con bastante respeto y, sobre todo, con mucho amor”, comentó la imitadora con notable emoción.

EL ÉXITO DE ‘YO SOY’

Ricardo Morán habló sobre uno de los programas más conocidos de la televisión peruana, “Yo Soy”, y aseguró que el futuro de este habría sido distinto. El éxito del formato televisivo no había sido previsto, y tal como afirma el productor, inicialmente debió durar solo dos temporadas, según reveló en una entrevista para Trome.

“Nosotros pensábamos que ‘Yo Soy’ iba a durar dos temporadas. Se hicieron los planes para hacer dos temporadas, y se grabó así”, comentó Morán.

El reality cuenta con la conducción de Christian Rivero y Mathias Brivio y, en el jurado, destacan como siempre Ricardo Morán, Maricarmen Marín, Johanna San Miguel y Katia Palma.

