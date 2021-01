Imitadora de Yuri no aceptó las críticas que recibió de Mauri Stern. | Fuente: Composición

Los comentarios de Mauri Stern como jurado de “Yo Soy” han sido avalado por sus fanáticos, quienes aseguran que llegó al programa para mostrar su profesionalismo no solo como cantante, sino también como productor musical.

Desde que ingresó al espacio de imitación sus devoluciones han sido bastante críticas y uno de los participantes no se mostró de acuerdo con lo que le dijo de su show. La imitadora de Yuri se enfrentó con Pandora y la artista pidió que no dejen que hable el mexicano por sus palabras tan duras.

“Me siento un poco indignada de que mi paisano (por Mauri Stern) me haya dicho eso. Tengo que tomarlo de la mejor forma y mañana hacer algo que él me está pidiendo. No esperaba que tuviera palabras tan fuertes (de su número musical), espero que no lo dejen hablar”, expresó la concursante.

Cabe resaltar que Mauri recibe el apoyo de sus seguidores por medio de Twitter quienes en más de una ocasión se mostraron de acuerdo con sus comentarios en “Yo Soy”.

LA RESPUESTA DE MAURI

Al escuchar esta petición, Mauri Stern respondió tajantemente a la cantante y no se amedrentó frente a sus declaraciones, al contrario, le dijo que ese era su trabajo y si la imitadora no aceptaba las críticas, no podía crecer profesionalmente.

“Es una cosa media marciana porque a eso vine (a opinar). Me pide que no hable, pero así no vas a ganar nunca. De la manera que uno puede ganar es cuando uno sale de la zona de confort... para poder ganar necesitamos esa presión”, sentenció Stern.

“Sin carácter no hay carrera en la música, no hay manera de que te de miedo la crítica. Si quieres tener una carrera como artista o imitadora necesitas aceptar la crítica para crecer”, añadió el exintegrante de Magneto.