Yolanda Medina en ‘El valor de la verdad’: contará los secretos de Alma Bella, episodios de violencia y sus problemas con Marisol

La cantante Yolanda Medina, líder de Alma Bella, será la nueva participante de El valor de la verdad que promete sacar a la luz tensiones, vínculos sentimentales y episodios controversiales que atravesaron su carrera musical y su vida personal.

Su presencia anticipa un relato directo sobre conflictos internos, acusaciones mediáticas y situaciones de violencia que marcaron distintas etapas de su trayectoria.

Un repaso a las tensiones dentro de Alma Bella

En el adelanto del programa, Medina adelantó que su participación abordará las dinámicas internas que vivió dentro de Alma Bella, las cuales —según dijo— no siempre fueron armoniosas. Recordó episodios en los que surgían disputas por el micrófono y protagonismo entre algunas integrantes.

“Karen (Dejo) quería cantar, este... no le daba pues, ¿no? Ella chapaba su micro”, mencionó. Reveló incluso que en algunos momentos optó por apagar el micrófono de quienes, aseguró, no tenían formación vocal. Sobre Vania Bludau fue tajante: “Era bailarina, no era cantante. No cantaba, no cantaba. Nada, ni La cucaracha”.

Estas confesiones dejan ver las rivalidades silenciosas que se desarrollaron tras bambalinas y que, según Medina, marcaron la historia del grupo.

Yolanda Medina se sienta en el sillón rojo 🔥. La voz emblemática de Alma Bella, por primera vez nos contará su historia, la verdad de su vida amorosa, artística y todos los suplicios que le ha tocado vivir.



Domingo 16, a las 10 P.M. 😎🙌🏻. #ElValorDeLaVerdad #YolandaMedina pic.twitter.com/oG0sS2Roxb — El Valor De La Verdad (@EVDLV_OFICIAL) November 13, 2025

Recuerdos de violencia y un periodo oscuro en su vida privada

Otro de los puntos centrales de su testimonio será la violencia que vivió en una de sus relaciones. Medina relató que llegó a sentirse sometida y atemorizada. “Simplemente me cogía los pelos. No podía hablar”, recordó sobre un momento en el que una de sus parejas la controlaba y la amenazaba con frases como: “Si no estás conmigo, no estarás con nadie”.

Narró además un episodio crítico en el que descubrió “cuatro bolsitas”, situación que desató una reacción violenta. “Comencé a destruir todo”, dijo antes de relatar disparos que escuchó en medio del conflicto. Estas experiencias, señaló, dejaron marcas profundas en su vida.

A pesar de ello, afirmó haber encontrado un camino hacia la estabilidad emocional. “Lo perdoné de corazón”, dijo sobre su agresor.

El enfrentamiento con Marisol

Uno de los temas más sensibles que Medina abordará es su prolongado conflicto con la cantante Marisol, quien —según su versión— la habría señalado como la tercera en discordia en una relación.

Medina afirmó que esa acusación fue injusta y recordó que llamó inmediatamente a Marisol para pedirle explicaciones: “¿Por qué me haces esto? ¿Qué te hice yo?”.

Negó con firmeza haber mantenido una relación oculta. “Todo el mundo nos veía de la mano. Jamás me escondí”, dijo, antes de añadir: “Los amantes no van de la mano”.

También lamentó los insultos y ataques que recibió a raíz de esa versión, los cuales afectaron su vida personal y profesional. Medina adelantó que también hablará sobre una relación iniciada bajo la creencia de que la otra persona estaba separada. Afirmó que esta historia fue el origen del conflicto con Marisol y que, por primera vez, dará detalles de cómo vivió esa etapa.