“Me casé con el amor de mi vida”: Natalia Salas celebra su boda religiosa con Sergio Coloma

La actriz peruana Natalia Salas vivió un día inolvidable al casarse por religioso con su pareja, Sergio Coloma, en una ceremonia acompañada por familiares y amigos cercanos. A través de sus redes sociales, la artista compartió emotivos mensajes y fotografías que reflejan la alegría que rodeó este momento tan especial en su vida.

En una de sus publicaciones, Natalia expresó la emoción que la embarga tras este paso importante en su relación. “Me casé con el amor de mi vida. Ahora con la bendición de Dios y todos nuestros amigos y familiares. Estoy lo que le sigue a feliz y agradecida”, escribió junto a una imagen donde aparece junto a su esposo, su pequeño hijo y seres queridos.

Asimismo, compartió un video en el que se le ve junto a Sergio bailando en el centro de la pista durante la celebración. La actriz acompañó las imágenes con un mensaje lleno de sentimiento: “El mejor día de mi vida. ESPOSOS. Esto es un sueño hermoso hecho realidad… soy muy muy feliz”.

La boda religiosa marca un nuevo capítulo para la pareja, que ya había formalizado su unión civil anteriormente.

Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron por civil

La pareja contrajo matrimonio civil el pasado miércoles 5 de noviembre. La actriz peruana, quien continúa con su tratamiento médico debido al cáncer de mama, compartió fotos de su unión con el empresario y padre de su hijo.

En las imágenes, tanto Natalia como Sergio muestran sus anillos de casados mostrando una grata sonrisa. La cantante lució un conjunto blanco con un sombrero ancho que tenía un moño del mismo color. Además, sostuvo un buqué con flores blancas.

En otras imágenes, aparecía con su pequeño hijo Leandro que acompañó a la pareja en su matrimonio. "Nos casamos. Oficialmente, señora Coloma", expresó Natalia Salas, quien horas antes compartió la foto de una tarjeta con el mensaje: "Hoy es el gran día, juntos para siempre".

Natalia Salas revela que su cáncer volvió, esta vez en la vértebra

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la actriz Natalia Salas conmovió a sus seguidores al revelar a través de sus redes sociales que el cáncer que enfrentó hace tres años ha regresado, esta vez con una metástasis en una de sus vértebras.

“Soy muy juiciosa con mis chequeos post cáncer, y felizmente que lo soy. El mes pasado fue un huracán de emociones en mi vida y la de mi familia. Mis imágenes no salieron limpias. Metástasis. ¿Suena fuerte no?”, escribió.

La actriz relató que, tras sus últimos exámenes médicos, los resultados no fueron favorables. “El cáncer de mama que me diagnosticaron hace tres años decidió salir a pasear y posarse en una de mis vértebras”, explicó.

En solo tres semanas, Salas se sometió a una biopsia, radiocirugías, un nuevo tratamiento antihormonal y una cirugía programada llamada ooforectomía salpingectomía bilateral, procedimiento mediante el cual le retirarán los ovarios y trompas.