Yolanda Medina en 'El valor de la verdad': ¿por qué se sentó por primera vez en el sillón rojo?

La cantante debutará este domingo en el sillón rojo de El valor de la verdad para revelar episodios desconocidos de su vida, desde disputas internas en su agrupación hasta romances y momentos dolorosos.

Yolanda Medina se sienta por primera vez en el sillón rojo este domingo para contarlo todo. La cantante de cumbia hablará en El valor de la verdad (EVDLV) sobre conflictos dentro de su agrupación, romances del pasado y episodios personales marcados por el dolor, según se vio en el adelanto del programa.

“Secretos, peleas, amores y verdades que duelen”, promete el adelanto, que además deja entrever algunos nombres que serán clave durante el interrogatorio de Beto Ortiz. Entre ellos destacan Karen Dejo y Vania Bludau, de quien Yolanda afirma que “no cantaba nada, ni La cucaracha”.

Pero la emisión no solo abordará tensiones y polémicas: también traerá a la superficie recuerdos difíciles. En las imágenes preliminares se ve a Yolanda con los ojos llenos de lágrimas al hablar de episodios de violencia doméstica y de un romance que derivó en una rivalidad mediática con la cantante Marisol.

¿Por qué decidió participar en El valor de la verdad?

“Necesito que la gente conozca un poco más a profundidad a Yolanda Medina”, declaró la artista horas antes de grabar el programa. “Se van a contar muchas cosas, como mi llegada a la capital y cómo empezamos… incluso cómo dormíamos”, adelantó.

Durante la grabación, estuvo acompañada en el sillón blanco por su madre, su hermana Karina Medina y Emily Vargas, de Alma Bella, quienes estuvieron listas para apoyarla y, de ser necesario, salvarla de alguna de las 21 preguntas preparadas por Beto Ortiz. Su hija, Annie Plejo, también acudió al set, aunque no tomó asiento.

¿Cuándo ver a Yolanda Medina en El valor de la verdad?

El episodio se emitirá este domingo 16 de diciembre a las 10 p. m. por Panamericana Televisión, después de Panorama, y también estará disponible en el canal oficial del programa en YouTube.

Con esta participación, Yolanda Medina se suma a la lista reciente de invitados que han pasado por el sillón rojo, como Susy Díaz, Leslie Moscoso, Nadeska Widausky y Xoana González, entre otros.

Entendí esa referencia EER+ 08 El documental de Britney Spears Diego y Lucía comentan "Britney vs Spears", el documental de la Princesa del Pop. ¿Qué pasó realmente con la superestrella de la música? ¿Es realmente bueno el documental? Te guste o no el pop, es imposible ser indiferente con respecto a esta historia. Leer más Compartir Entendí esa referencia Share 00:00 · 00:00