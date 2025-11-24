Champions League: Por la fecha 5, FK Bodo/Glimt recibirá a Juventus

Toda la previa del duelo entre FK Bodo/Glimt y Juventus. El partido se jugará en el estadio Aspmyra Stadion mañana a las 15:00 horas.

Desde las 15:00 horas, FK Bodo/Glimt y Juventus se enfrentan mañana por la fecha 5 de la Champions en el estadio Aspmyra Stadion.

Así llegan FK Bodo/Glimt y Juventus

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de FK Bodo/Glimt en partidos de la Champions

FK Bodo/Glimt buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Mónaco. Suma 1 partido sin ganar y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Champions

En la jornada anterior, Juventus igualó 1-1 el juego frente a Sporting Lisboa. Con un historial irregular (1 derrota y 2 empates en los últimos 3 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 8 en su arco.

Horario FK Bodo/Glimt y Juventus, según país