Kylian Mbappé lleva ocho goles en la actual Champions League | Fuente: Champions League

Distinción al mejor del partido, algo que se le está convirtiendo en costumbre en la actual Champions League. Kylian Mbappé recibió el premio tras su gran presentación en el Allianz Arena, donde con un doblete le dio el triunfo por 2-3 al PSG sobre Bayern Munich.

"Es una gran actuación colectiva por encima de todo", dijo el francés quitando mérito a su doblete. "Estamos solo en el descanso de la eliminatoria en lo que ha sido un gran enfrentamiento. Sufrimos, pero regresamos a París con una sonrisa", indicó Mbappé en declaraciones a RMC.

Hasta el momento, Kylian Mbappé registra ocho goles en la presente Champions League, aunque cada vez rompe más récords. Sumando los cuatro tantos que le hizo a Barcelona, se convirtió en el primer futbolista en acumular seis anotaciones entre los partidos de octavos y cuartos de final, cuando todavía falta por jugarse un duelo más en París.

"Afrontaremos el partido de vuelta con las mismas ganas. Como dije en Barcelona, amo este tipo de partidos. No siempre me ha sonreído el fútbol, pero yo no estoy aquí para esconderme, me gusta jugar este tipo de partidos y ser decisivo", remarcó el delantero.

La diferencia entre PSG y Bayern Munich es mínima, pero Kylian Mbappé afirma que la propuesta de los franceses será de proponer en ataque.

"Estuve a la altura del desafío y hoy funcionó bien todo el equipo. Buscaremos la vuelta atacando, igual que hoy, pero sabemos que los partidos de Champions siempre son difíciles porque son todo grandes rivales", finalizó.

Kylian Mbappé 🐢 es el primer jugador de la historia en marcar 5 goles como visitante solo en 8vos y 4tos de final en la misma temporada de @LigadeCampeones. pic.twitter.com/9FhEHLFdKj — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) April 7, 2021





