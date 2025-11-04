Últimas Noticias
¡Luis Díaz se volvió 'loco'! La terrible falta del colombiano que provocó la lesión de Hakimi [VIDEO]

Achraf Hakimi recibió dura entrada de Luis Díaz que le provocó lesión
Achraf Hakimi recibió dura entrada de Luis Díaz que le provocó lesión | Fuente: Champions League | Fotógrafo: CHRISTOPHE PETIT TESSON
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Luis Díaz brillaba ante el PSG con un doblete, pero antes del descanso cometió una durísima entrada sobre Achraf Hakimi que dejó entre lágrimas al marroquí.

Figura y señalado al mismo. Luis Díaz fue protagonista de una ruleta de emociones este martes en el duelo entre Paris Saint-Germain y Bayern Munich en Francia, por la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League 2024-25.

El extremo colombiano condujo al Bayern Munich a irse al descanso arriba por 0-2 en el marcador al firmar un doblete. A los 4’ y a los 32’ silenció la casa del actual campeón europeo, pero él mismo sería el responsable de borrarse del encuentro.

Con el tiempo cumplido y entrando a los descuentos, Achraf Hakimi logró robarle el balón a Luis Díaz y aprovechó su potencia para emprender un ataque. Cuando el marroquí aceleraba, el colombiano se lanzó con las dos piernas delante e impactó a su rival en una jugada que significó su expulsión.

Luis Díaz, lesión a Hakimi y roja

Luis Díaz recibió la tarjeta amarilla, sin embargo, el árbitro Maurizio Mariani fue llamado por el VAR para revisar la acción. El juez cambió de decisión y expulsó al colombiano, que reaccionó sorprendido por la decisión.

La jugada de Díaz terminó atrapando el tobillo izquierdo de Achraf Hakimi, quien no pudo ponerse en pie por su cuenta y fue asistido para dejar el campo. El lateral marroquí no pudo contener las lágrimas y dejó su lugar para Mayulu.

Achraf Hakimi, quien este martes cumple 27 años, se suma a la lista de lesionados del PSG, ya que durante el primer tiempo tuvo que dejar el cotejo Ousmane Dembélé.

Así fue la falta que le cometió Luis Díaz a Achraf Hakimi
Así fue la falta que le cometió Luis Díaz a Achraf Hakimi | Fuente: ESPN

PSG vs. Bayern Munich: así formaron en la Champions League

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakim, Marquinhos, Willian Pacho. Nuno Mendes;m Warren Zaire Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola.

Bayern Munich: Manuel Neuer; Konrad Lamier, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stansic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; MIchael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.

