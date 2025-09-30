Marcos López en Copenhague vs. Qarabag en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fase de liga de Champions League 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Copenhague, con el peruanos Marcos López, buscará lograr su primer triunfo en la Champions League cuando enfrente a una de las sorpresas de la competencia: el Qarabag de Azerbayián.

Qarabag vs. Copenhague FC: ¿Cómo llega el equipo de Marcos López a la fecha 2 de la fase liga de Champions League 2025?



Qarabag llega a esta instancia tras vencer por 2-3 a Benfica en Portugal, mientras Copenhague empató 2-2 ante Leverkusen de local.

¿Cuándo y dónde juegan Qarabag vs. Copenhague FC en vivo por la fase liga de Champions League 2025?

El encuentro entre Qarabag vs. Copenhague se disputará este miércoles 1 de octubre en El Estadio Tofik Bakhramov de Azerbaiyán. El recinto tiene capacidad para 31 200 espectadores.

¿A qué hora juegan Qarabag vs. Copenhague FC en vivo por la fase liga de Champions League 2025?

En Perú , el partido Qarabag vs Copenhague comienza a las 11:45 a.m.

, el partido Qarabag vs Copenhague comienza a las 11:45 a.m. En Dinamarca , el partido Qarabag vs Copenhague comienza a las 6:45 p.m.

, el partido Qarabag vs Copenhague comienza a las 6:45 p.m. En Alemania , el partido Qarabag vs Copenhague comienza a las 5:45 p.m.

, el partido Qarabag vs Copenhague comienza a las 5:45 p.m. En Colombia, el partido Qarabag vs Copenhague comienza a las 11:45 a.m.

En Ecuador, el partido Qarabag vs Copenhague comienza a las 11:45 a.m.

En Chile, el partido Qarabag vs Copenhague comienza a las 12:45 p.m.

En Bolivia, el partido Qarabag vs Copenhague comienza a las 12:45 p.m.

En Venezuela, el partido Qarabag vs Copenhague comienza a las 12:45 p.m.

En Brasil, el partido Qarabag vs Copenhague comienza a la 1:45 p.m.

En Argentina, el partido Qarabag vs Copenhague comienza a la 1:45 p.m.

En Uruguay, el partido Qarabag vs Copenhague comienza a la 1:45 p.m.

En Paraguay, el partido Qarabag vs Copenhague comienza a la 1:45 p.m.

¿Dónde ver el Qarabag vs. Copenhague FC en vivo por TV?

El partido entre Qarabag vs. Copenhague se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, irá por Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.