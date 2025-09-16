'Blooper' en arranque de Champions: así fue el tremendo error de arquero del Villarreal que acabó en autogol ante Tottenham [VIDEO]

Luiz Junior provocó el primer gol del partido entre Villarreal vs Tottenham por la Champions League.
La Champions League 2025-26 arrancó este martes con una serie de goles, pero los bloopers también se hicieron presentes, especialmente en el compromiso entre Tottenham ante Villarreal en el Tottenham Hotspur Stadium.
Cuando se jugaba el minuto 4, Lucas Bergvall envió un centro al área y si bien no fue conectado por uno de sus compañeros de Tottenham, el arquero Luiz Júnior de Villarreal hizo un mal cálculo en su portería.
El arquero brasileño protagonizó un tremendo blooper, ya que no pudo contener el balón que lentamente ingresó a su arco ante la sorpresa de los jugadores de Villarreal. En cambio, desató la celebración del cuadro local.
Tottenham vs Villarreal: alineaciones confirmadas
Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Pape Sarr, Bergvall; Kudus, Richarlison y Xavi Simons.
Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Foyth, Renato Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesaña, Nicolas Pepe; Mikautadze y Ayoze.