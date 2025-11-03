Partidos de hoy, martes 4 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions y Liga de Argentina

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Liverpool vs Real Madrid por la Champions League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 4 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League

12:45 p.m. | Slavia Praga vs Arsenal - ESPN, Disney Plus

12:45 p.m. | Napoli vs Frankfurt - ESPN, Disney Plus

3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise - ESPN, Disney Plus

3:00 p.m. | Liverpool vs Real Madrid - ESPN, Disney Plus

3:00 p.m. | Tottenham vs Copenhague - ESPN, Disney Plus

3:00 p.m. | Olympiacos vs PSV - ESPN, Disney Plus

3:00 p.m. | Juventus vs Sporting Lisboa - ESPN, Disney Plus

3:00 p.m. | PSG vs Bayern Munich - ESPN, Disney Plus

3:00 p.m. | Bodo/Glimt - Mónaco - ESPN, Disney Plus