Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, martes 4 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Champions y Liga de Argentina

Kylian Mbappé y Jude Bellingham son las figuras de Real Madrid.
Kylian Mbappé y Jude Bellingham son las figuras de Real Madrid. | Fuente: Real Madrid
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 4 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Liverpool vs Real Madrid por la Champions League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, martes 4 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Champions League

12:45 p.m. | Slavia Praga vs Arsenal - ESPN, Disney Plus

12:45 p.m. | Napoli vs Frankfurt - ESPN, Disney Plus

3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise - ESPN, Disney Plus

3:00 p.m. | Liverpool vs Real Madrid - ESPN, Disney Plus

3:00 p.m. | Tottenham vs Copenhague - ESPN, Disney Plus

3:00 p.m. | Olympiacos vs PSV - ESPN, Disney Plus

3:00 p.m. | Juventus vs Sporting Lisboa - ESPN, Disney Plus

3:00 p.m. | PSG vs Bayern Munich - ESPN, Disney Plus

3:00 p.m. | Bodo/Glimt - Mónaco - ESPN, Disney Plus




Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Champions League partidos de hoy fútbol en vivo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA