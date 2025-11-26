Final de Copa Libertadores a la vista: ¿cómo llegan Flamengo y Palmeiras al partido clave en Lima?

Lima será un escenario inolvidable. Este sábado 29 de noviembre, Flamengo y Palmeiras chocan en la gran final de la Copa Libertadores 2025, cotejo pactado a jugarse en el Estadio Monumental U Marathon.

Esta final de la Libertadores será como la del año pasado, en la que también fue entre clubes brasileros. En la temporada pasada, en donde el cotejo definitorio fue en la capital de Argentina, Botafogo se quedó con el campeonato al ganarle 3-1 a Atlético Mineiro en el Monumental de River.

Ahora, en territorio peruano, Flamengo y el 'verdao' medirán fuerzas para definir cuál de los dos conjuntos es el mejor de la campaña en la Conmebol Libertadores.

🔝⭐️ ¡A 3⃣ días de tener un nuevo tetracampeón de la CONMEBOL #Libertadores! #GloriaEterna pic.twitter.com/oaLBBsmbjb — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 26, 2025

El presente de Flamengo y Palmeiras

Yendo al lado del 'Fla', que busca su cuarta estrella a nivel sudamericano, este conjunto viene de solo perder uno de sus últimos ocho partidos.

Por ejemplo, su último cotejo fue ante Atlético Mineiro por la fecha 36 del Brasileirao y quedó empatado a dos. Anteriormente, de sus últimas ocho presentaciones, tuvo cuatro victorias frente a Bragantino, Sport Recife (dos veces) y Santos, además de igualar con Sao Paulo y Racing (vuelta de semifinales). Solo perdió 2-1 ante Fluminense.

Flamengo no solo pelea por ganar la Copa Libertadores, sino también la liga brasilera de primera división ya que está en la cima con 75 puntos a solo dos fechas del final.

De otro lado, Palmeiras quiere dar el golpe en Lima de la mano del director técnico Abel Ferreira. El cuadro de la ciudad de Sao Paulo -que quiere su cuarto título- cuenta con irregulares números porque de sus últimos ocho encuentros solo triunfó en tres (Santos, Juventus y LDU Quito en la revancha de semifinales). Sus empates fueron contra Fluminense y Vitória, mientras que perdió a manos de Gremio, Santos y el Mirassol.

Tiene chances de ganar también el Brasileirao, aunque son escasas. Es segundo con 70 unidades, justamente a cinco del líder Flamengo.

¿Qué canal transmite el Flamengo ante Palmeiras por la final de la Copa Libertadores?

El partido de Flamengo contra Palmeiras va por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.