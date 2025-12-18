Últimas Noticias
Alianza Lima calienta la llave ante 2 de Mayo: "Va a ser un rival duro", apuntó Jesús Castillo

Jesús Castillo aún no gana títulos en Alianza Lima.
Renzo Castillo Lazo

El volante de Alianza Lima sostuvo que el plantel íntimo debe prepararse "de la mejor manera para competir".

Un nuevo capítulo para Alianza Lima en la Copa Libertadores. Y es que el club peruano jugará el campeonato internacional desde la Fase 1, luego del sorteo en Luque de este jueves.

Es así que como primer rival de Alianza Lima aparece al paraguayo 2 de Mayo. Los íntimos aún no dan inicio a su pretemporada, pero en la mente del equipo que ahora dirige Pablo Guede está ganar o ganar. Jesús Castillo, volante del cuadro blanquiazul, habló al respecto.

"Va a ser un rival duro y creo que el equipo debe trabajar de la mejor manera para competir. Hay que estar a la altura de un torneo como la Libertadores", dijo el mediocampista en palabras que rescata Ovación.

Además, hay que tener en cuenta que Castillo está convocado para lo que será el partido de Perú ante Bolivia de este domingo. Será el último de la bicolor en el año.

"Los trabajos que se están dando van bien y hay mucha emoción. Lo que queremos es hacer un buen partido y hay ilusión por el nuevo comienzo que se viene", agregó sobre el amistoso.

La tienda de Alianza Lima, al igual que en el 2025, arrancará la competencia desde la Fase 1 y se verá las caras contra el 2 de Mayo (Paraguay). Sporting Cristal, el otro club peruano en fases previas, empezará su competencia en la Fase 2 y justamente chocará ante el que resulte ganador de la llave entre los íntimos y el cuadro paraguayo.

2 de Mayo, el rival de Alianza Lima

El Club Sportivo 2 de Mayo cumplió unos días atrás 90 años. Conocido como El Gallo Norteño, representa a la ciudad de Pedro Juan Caballero, en Amambay, en el norte del país.

La mayor parte de su historia la realizó en la liga de su región, hasta que en 2005 consiguió por primera vez ascender a la Primera División, manteniendo la categoría por cuatro temporadas.

Su vuelta a la máxima división le tomó hasta dos años atrás, cuando obtuvo el subcampeonato en la Segunda de 2023.

