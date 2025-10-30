Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Volverán al fortín de Universitario: ¿qué jugadores de Flamengo campeonaron en 2019 y repetirán este año la final de Copa Libertadores?

Universitario logró el tricampeonato peruano.
Universitario logró el tricampeonato peruano. | Fuente: Flamengo - Universitario
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Flamengo superó a Racing Club en la eliminatorias y sacó su boleto a la final de la Copa Libertadores 2025.

Por una estrella más. Flamengo jugará su cuarta final de la Copa Libertadores en los últimos siete años. Este logro lo obtuvo luego de empatar 0-0 ante Racing Club en Avellaneda, ya que en la ida venció por 1-0 en Río de Janeiro.

Flamengo busca este año el cuarto título de Copa Libertadores tras las conquistas de 1981, 2019 y 2022.

Su rival será el mejor de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito, que en el partido de ida goleó por 3-0 en la capital ecuatoriana.

Hay que indicar, que en el cuadro brasileño aún hay jugadores que gritaron campeón en la final de la Libertadores que se desarrolló en el estadio Monumental de Ate en 2019.

El caso más emblemático es Giorgian De Arrascaeta. El uruguayo es uno de los héroes de 'Fla', donde lleva 341 partidos.

Además, Bruno Enrique también integra esta selecta lista. Incluso fue elegido como el mekjor futbolista de la Libertadores 2019.

Bruno Henrique Pinto (centro) de Flamengo controla el balón.
Bruno Henrique Pinto (centro) de Flamengo controla el balón. | Fuente: EFE

De la cancha al comando técnico de Flamengo

Filipe Luís regresó a Brasil tras más de 10 años jugando en Europa y justamente llegó a Flamengo en el cual salió campeón de la Libertadores es 2019 tras el triunfo ante River Plate, en el estadio Monumental, donde Universitario de Deportes juega de local.

Además, salió campeón de la Libertadores en 2022. Luego de poner fin a su carrera de futbolista, el exjugador de Atlético de Madrid es entrenador de Flamengo desde 2024.

Rodrigo Caio le siguió los pasos a Flipe Luís. El central campeón en 2019 dejó el fútbol y se sumó al comando técnico del 'Fla'.

Giorgian De Arrascaeta en la semifinal de la Copa Libertadores entre Racing Club y Flamengo.
Giorgian De Arrascaeta en la semifinal de la Copa Libertadores entre Racing Club y Flamengo. | Fuente: EFE
Filipe Luís fue campeón como jugador en 2019. Ahora es entrenador de Flamengo.
Filipe Luís fue campeón como jugador en 2019. Ahora es entrenador de Flamengo. | Fuente: EFE

Rodrigo Caio

Estadio Monumental ya albergó la final de Copa Libertadores

Lima ya sabe lo que es albergar grandes eventos deportivos, ya que en 2019 la Conmebol decidió que la final única de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo se dispute en el estadio Monumental.

En ese entonces, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, explicó que Lima apareció como la única sede “con consenso” por parte del 'Fla' y River Plate, que llegaba como el vigente campeón.

En el coloso crema, repleto de hinchas argentinos y brasileños, se jugó un partidazo el 23 de noviembre del 2019 que dejó como campeón a Flamengo que ganó 2-1 tras una remontada con los goles de Gabriel Barbosa, también conocido como Gabigol.

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Libertadores

¿Qué necesitan Alianza Lima y Universitario para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Flamengo Copa Libertadores Estadio Monumental

RPP TV

En Vivo

Más sobre Copa Libertadores

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA