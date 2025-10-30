Volverán al fortín de Universitario: ¿qué jugadores de Flamengo campeonaron en 2019 y repetirán este año la final de Copa Libertadores?

Por una estrella más. Flamengo jugará su cuarta final de la Copa Libertadores en los últimos siete años. Este logro lo obtuvo luego de empatar 0-0 ante Racing Club en Avellaneda, ya que en la ida venció por 1-0 en Río de Janeiro.

Flamengo busca este año el cuarto título de Copa Libertadores tras las conquistas de 1981, 2019 y 2022.

Su rival será el mejor de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito, que en el partido de ida goleó por 3-0 en la capital ecuatoriana.

Hay que indicar, que en el cuadro brasileño aún hay jugadores que gritaron campeón en la final de la Libertadores que se desarrolló en el estadio Monumental de Ate en 2019.

El caso más emblemático es Giorgian De Arrascaeta. El uruguayo es uno de los héroes de 'Fla', donde lleva 341 partidos.

Además, Bruno Enrique también integra esta selecta lista. Incluso fue elegido como el mekjor futbolista de la Libertadores 2019.