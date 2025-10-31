¡Atención, Perú! Conmebol anunció la preventa de entradas para la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima

El Estadio Monumental será el epicentro para la fiesta del fútbol sudamericano. Palmeiras y Flamengo lograron clasificarse a la final de la Copa Libertadores 2025, que para este año tendrá nuevamente a Lima como sede.

La final de la Copa Libertadores 2025 se jugará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental ‘U’ Marathon, el recinto de Universitario de Deportes. Flamengo se impuso en las ‘semis’ a Racing para regresar a un escenario donde levantó el trofeo seis años atrás. En tanto, Palmeiras concretó una remontada espectacular venciendo 4-0 en la vuelta a LDU para buscar su cuarta corona continental.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Inicia la preventa de entradas para la final de Copa Libertadores 2025

La Conmebol anunció que este viernes 31 de octubre comienza la preventa de entradas para la final de la Copa Libertadores 2025. Este acceso especial será exclusivo para clientes de la tarjeta de crédito Mastercard BBVA Perú, patrocinador de la competición.

Esta opción para adquirir las localidades para el Flamengo vs. Palmeiras estará disponible hasta el miércoles 5 de noviembre.

La preventa estará disponible en la página web de la Conmebol Libertadores y comenzará desde las 16:00 (4:00 p.m.) horas de Perú y 18:00 de Brasil y Argentina.

Los usuarios podrán adquirir hasta 4 boletos por usuario, las que tendrán que corresponder a la tribuna seleccionada al momento del registro, que se llevó a cabo del lunes 27 hasta el miércoles 30 de octubre.

Conmebol informará en los próximos días sobre la venta de entradas destinada a los hinchas de los clubes finalistas.

¿La final de la Copa Libertadores se jugará en Brasil?

La final de la Copa Libertadores tendrá para la edición 2025 a dos equipos brasileños. Ante ello, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samir Xaud, abrió la puerta para que Palmeiras vs. Flamengo se realice en su país y no en Perú, como inicialmente está programado.

Xaud aseguró que, como la final la disputarán dos cuadros brasileños, apoyaría a que el partido se juegue en su país, esto si en caso Flamengo y Palmeiras muestren interés para que eso suceda.

“Si beneficia a los clubes, la CBF lo apoyará y procuraremos hacerlo de la mejor manera posible. Depende de ellos. La CBF estará abierta al diálogo, por ahora será en Lima. Con esta final totalmente brasileña, vemos la posibilidad de traerla a Brasil si los clubes tienen esa intención, la CBF puede ayudar con esta comunicación con la Conmebol”, indicó.