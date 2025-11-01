El trofeo de la Copa Libertadores 2025 llegó a Perú: fanáticos pueden tomarse fotografías para el recuerdo

La gran final de la Copa Libertadores 2025 está cada vez más cerca. De hecho, el trofeo que se entregará al campeón el próximo sábado, 29 de noviembre, ya se encuentra en nuestro país.

La copa se encuentra este sábado en el local de la cadena McDonald's, ubicado entre las avenidas Javier Prado y Guardia Civil, hasta donde los fanáticos pueden acercarse para tomarse una fotografía o para realizar una serie de actividades organizadas.

Romina Isasi, directora de Marketing en MasterCard Perú, contó a RPP que, muy aparte de estas actividades, hay en marcha un sorteo dirigido a niños entre 7 y 11 años, que podrán ser elegidos para acompañar a los capitanes del Palmeiras y Flamengo al ingreso a la cancha del Estadio Monumental de Ate.

"Van a disfrutar un día en familia, van a llevarse premios, pelotas, peluches, pero además una serie de experiencias, como tomarse la foto con el trofeo y, bueno, participar para ser los ‘capitanes honorarios’ el día de la final", declaró.

Preventa de entradas para la final de Copa Libertadores 2025

El viernes, 31 de octubre, comenzó la preventa de entradas para la final de la Copa Libertadores 2025. Este acceso especial será exclusivo para clientes de la tarjeta de crédito Mastercard BBVA Perú, patrocinador de la competición.

La Esta opción para adquirir las localidades para el Flamengo vs. Palmeiras estará disponible hasta el próximo miércoles, 5 de noviembre.

La preventa estará disponible en la página web de la Conmebol Libertadores y comenzará desde las 4:00 p.m. (hora peruana).

Cada usuario podrá adquirir hasta cuatro boletos, los que tendrán que corresponder con la tribuna seleccionada al momento del registro.