Filipe Luis y la razón de la supremacía brasilera en Copa Libertadores: "Veo mucho eso por el poder económico"

Flamengo quiere una nueva Copa Libertadores. El último miércoles, el cuadro de Río de Janeiro clasificó a la gran final de la temporada 2025 gracias a lo que fue su empate sin goles con Racing Club en Avellaneda.

Desde el año 2019 es que hay, como mínimo, un club brasilero en las grandes finales de la Copa Libertadores. Esto fue objeto de pregunta al entrenador de Flamengo, Filipe Luis, quien también ha ganado el certamen como futbolista en el 'Mengão' en dos oportunidades.

"Yo lo veo mucho eso al poder económico. No tengo ninguna duda. Mejores jugadores, más posibilidades de disputar los títulos", dijo el DT de Flamengo en conferencia de prensa.

La palabra del DT de Flamengo

Incluso, el estratega sostuvo que el 'Fla' igualó propuestas económicas de elencos del Viejo Continente para retener a futbolistas en su plantel.

"En Brasil hay clubes con poder económico muy grande, a nivel de Europa. Nuestro caso es eso. Tenemos jugadores que contaban con ofertas de más dinero para equipos europeos y el club logró cubrir eso", dijo.

Por último, Filipe Luis remarcó que, si bien en Brasil hay gran poder económico para contar con mejores futbolistas, todo se resuelve dentro de la cancha.

"Al final, mejores jugadores dan más posibilidades de ganar. No te garantiza ganar. Luego, en el papel, se juegan 11 contra 11. A la larga, creo que se tiene más posibilidad", mencionó el DT de Flamengo.

Flamengo aguarda rival en la final de la Libertadores

Tras derrotar en el global a Racing, Flamengo dice presente en lo que será la gran final programada para el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon (Lima).

Su rival saldrá del vencedor entre LDU Quito y el Palmeiras. Hay que tener en cuenta que la ida quedó 3-0 a favor del conjunto ecuatoriano.