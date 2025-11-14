Final de la Libertadores generaría un impacto económico de 70 millones de dólares en Perú

Flamengo y Palmeiras ya definieron su logística de cara a la final de la Copa Libertadores 2025. Los equipos brasileños protagonizarán un compromiso de candela que se jugará en el estadio Monumental de Ate, que albergará una segunda final de este importante certamen de clubes.

La expectativa es grande entre los hinchas de Flamengo y Palmeiras. Este evento no solo marcará una jornada histórica para el fútbol sudamericano, sino también un importante impulso económico para la capital peruana.

Fuentes de Conmebol confirmaron a RPP las proyecciones y se estima un impacto total de 70.7 millones de dólares distribuidos en hotelería (37.5 millones), viáticos (15 millones), movilidad y compras (13.5 millones), proveedores, servicios locales y legado en infraestructura del estadio (4.7 millones).

Con una ocupación hotelera prácticamente completa y la llegada de miles de hinchas brasileños y sudamericanos, Lima experimentará una semana de intensa actividad turística y comercial, consolidándose como uno de los principales polos deportivos del continente.

La final de la Libertadores se jugará el sábado 29 de noviembre a partir de las 4 de la tarde (hora peruana).