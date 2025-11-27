Inter Miami busca otra figura: Timo Werner en los planes para la próxima temporada, según prensa alemana

Inter Miami está a dos partidos de ganar la temporada en la MLS (el sábado juega la final de Conferencia Este contra New York City), pero su dirigencia no se duerme y ya planifica lo que será la campaña 2026.
Resulta que el diario Bild da cuenta que el Inter Miami ve con buenos ojos fichar al delantero alemán Timo Werner, quien actualmente se desempeña en el Leipzig de la liga teutona de primera división; la Bundesliga.
El citado medio germano sostiene por medio de su página web que en el Inter Miami, en donde brilla Lionel Messi, está considerando contratar a Werner y que el atacante también ve positivo su hipotético arribo a 'Las Garzas'.