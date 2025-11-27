Inter Miami busca otra figura: Timo Werner en los planes para la próxima temporada, según prensa alemana

Timo Werner marcó 23 goles en el Chelsea. | Fuente: EFE

¿Timo Werner rumbo al Inter Miami?

"Su fichaje para mediados de este año en la MLS fracasó ya que prefirió quedarse en el Leipzig. Tiene contrato hasta el 2026 y ahora la situación ha cambiado", es lo que añaden.

Asimismo, destacan que es un plus que la pretemporada para el torneo en Estados Unidos inicie en el mes de enero y que el futbolista quiere tener un nuevo club en el mercado invernal europeo.

En tanto, indican que llegaría como uno de sus jugadores franquicia ante las bajas confirmadas en el Inter Miami de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets. Ambos jugadores han manifestado sus retiros a fin de temporada.

Timo Werner actualmente tiene 29 años de edad y anteriormente ha pasado por clubes como el Stuttgart, Chelsea y el Tottenham. Su mejor temporada fue la 2019-20, cuando marcó 34 goles con el Leipzig a lo largo de 45 partidos.

¿Cómo se jugarán las finales de Conferencia de MLS?

Final Conferencia Oeste

Inter Miami vs. New York City - 29 de noviembre (6:00 p.m. en el Chase Stadium)

Final Conferencia Este

San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps - 29 de noviembre (9:00 p.m. en el Snapdragon Stadium)

*La final de la MLS Cup 2025 está pactada para el sábado 6 de diciembre en horario por confirmar