Inter Miami busca otra figura: Timo Werner en los planes para la próxima temporada, según prensa alemana

Timo Werner tiene contrato con el Leipzig hasta mediados del 2026.
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Timo Werner apunta a llegar al Inter Miami para jugar al lado de Lionel Messi en la MLS.

Inter Miami está a dos partidos de ganar la temporada en la MLS (el sábado juega la final de Conferencia Este contra New York City), pero su dirigencia no se duerme y ya planifica lo que será la campaña 2026.

Resulta que el diario Bild da cuenta que el Inter Miami ve con buenos ojos fichar al delantero alemán Timo Werner, quien actualmente se desempeña en el Leipzig de la liga teutona de primera división; la Bundesliga.

El citado medio germano sostiene por medio de su página web que en el Inter Miami, en donde brilla Lionel Messi, está considerando contratar a Werner y que el atacante también ve positivo su hipotético arribo a 'Las Garzas'.

Timo Werner marcó 23 goles en el Chelsea.
Timo Werner marcó 23 goles en el Chelsea. | Fuente: EFE

¿Timo Werner rumbo al Inter Miami?

"Su fichaje para mediados de este año en la MLS fracasó ya que prefirió quedarse en el Leipzig. Tiene contrato hasta el 2026 y ahora la situación ha cambiado", es lo que añaden.

Asimismo, destacan que es un plus que la pretemporada para el torneo en Estados Unidos inicie en el mes de enero y que el futbolista quiere tener un nuevo club en el mercado invernal europeo.

En tanto, indican que llegaría como uno de sus jugadores franquicia ante las bajas confirmadas en el Inter Miami de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets. Ambos jugadores han manifestado sus retiros a fin de temporada.

Timo Werner actualmente tiene 29 años de edad y anteriormente ha pasado por clubes como el Stuttgart, Chelsea y el Tottenham. Su mejor temporada fue la 2019-20, cuando marcó 34 goles con el Leipzig a lo largo de 45 partidos.

¿Cómo se jugarán las finales de Conferencia de MLS?

Final Conferencia Oeste

Inter Miami vs. New York City - 29 de noviembre (6:00 p.m. en el Chase Stadium)

Final Conferencia Este

San Diego FC vs. Vancouver Whitecaps - 29 de noviembre (9:00 p.m. en el Snapdragon Stadium)

*La final de la MLS Cup 2025 está pactada para el sábado 6 de diciembre en horario por confirmar

