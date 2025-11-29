La avenida Javier Prado permanece cerrada al tránsito por la final de la Copa Libertadores: este es el panorama a horas del partido

De cara a la gran final de la Copa Libertadores, que tendrá como sede el Estadio Monumental de Ate, se ha dispuesto el cierre de la avenida Javier Prado Este a partir de las 00:00 horas de este sábado, como parte por medidas de seguridad implementadas.

Un equipo de RPP llegó esta mañana y confirmó que la concurrida vía ya está cerrada al tránsito, mientras que en las inmediaciones se observa gran presencial de policial y serenos.

Las fuerzas del orden están apostadas a la altura del óvalo Huarochirí, donde empieza el corte de circulación vehicular. El cierre llega hasta la avenida Los Ingenieros.

Nuestra reportera indicó que solo pueden ingresar los vehículos de personas que residen cerca al estadio y que se encuentren debidamente registradas.

Las rutas alternas habilitadas incluyen las avenidas Separadora Industrial, Ingenieros, La Fontana y Universidad.

Cabe señalar que el cierre de la avenida Javier Prado estará en vigor hasta que culmine el partido que disputarán Palmeiras y Flamengo.

Como parte de las medidas de seguridad, la Policía Nacional va a desplegar 1 600 efectivos de diversas unidades especializadas.

El municipio de La Molina había informado que se ha dispuesto un plan de desvío vehicular en las inmediaciones del estadio, el cual estará vigente desde las 00:00 horas del sábado hasta que culmine el partido que disputarán Palmeiras y Flamengo, que sería alrededor de las 7:00 p.m.