Palmeiras lamentó muerte de hincha en Lima: “Nuestra solidaridad con la familia y amigos en este momento de dolor”

Bus donde falleció hincha del Palmeiras no se encontraba habilitado para servicio de transporte turístico
Bus donde falleció hincha del Palmeiras no se encontraba habilitado para servicio de transporte turístico | Fuente: Palmeiras
por Ernesto Astonitas

A través de sus redes sociales oficiales, el Palmeiras se pronunció tras el fallecimiento de Caue Brunelli Dezotti, ocurrida la tarde del viernes en la Costa Verde.

El Palmeiras lamentó el fallecimiento de Caue Brunelli Dezotti (38), quien se encontraba en Lima, para presenciar la gran final de la Copa Libertadores, programada para este sábado, 29 de noviembre.

"Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza", refirió el club brasileño en un breve pronunciamiento de 'X'.

Como se recuerda, el general PNP Enrique Felipe Monroy, el jefe de la Región Policial Lima, confirmó a RPP la muerte de Caue Brunelli Dezotti, ocurrida la tarde del viernes.

Según el alto mando, el extranjero, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, saltó de forma intempestiva cuando el bus pasaba por debajo del puente Bajada de Baños, impactando contra la estructura y quedando inconsciente dentro de la unidad.

Pronunciamiento de ATU

La Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el bus turístico donde falleció el hincha brasileño del Palmeiras no se encontraba habilitado "para realizar el servicio".

"Si bien es cierto el bus pertenece a una empresa formal, dicha unidad no se encuentra habilitada por la autoridad para realizar el servicio de transporte turístico", precisó la institución en un comunicado.

En esa línea, la ATU indicó que le impondrá a la empresa Solbus Transporte Turístico E.I.R.L. -a la que pertenece el bus turístico- la infracción TU1, que se sanciona con una multa de S/ 21 400 (4 UIT).

Asimismo, la ATU advirtió que el conductor, pese a tener brevete, no estaba habilitado para brindar este tipo de servicio, por lo que la empresa recibirá la infracción TU5-b, la cual sanciona al infractor con una multa de S/ 2 675 (50 % de una UIT).

Palmeiras Copa Libertadores 2025 Flamengo

