Apoyo total a 2 de Mayo: partido ante Sporting Cristal por Copa Libertadores declarado de interés municipal

Con todo el apoyo saltará 2 de Mayo al campo de juego. La Municipalidad de Pedro Juan Caballero oficializó su respaldo total al club de cara al duelo ante Sporting Cristal por Copa Libertadores. El partido fue declarado de interés municipal y las autoridades instaron a las instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía en general a sumarse activamente a esta fiesta deportiva.

"Considerando que, este acontecimiento deportivo marca un momento histórico para el club 2 de Mayo y para toda nuestra Comunidad, generando sentimientos especiales de emoción, pasión y unión entre toda la población, se resuelve declarar de interés municipal la participación del club en la tradicional Copa Libertadores", dice el documento emitido por la municipalidad".





Así mismo afirma: "Instar a las Instituciones Públicas y Privadas, como a la Población en General a acompañar y apoyar al club 2 de Mayo en el mencionado Campeonato".

La Junta Municipal de Pedro Juan Caballero, ciudad del club 2 de Mayo, también emitió una resolución por la cual se instó a las instituciones públicas y privadas acompañar al equipo y a la ciudadanía pidió izar la bandera del club en sus domicilios.

"A la ciudadanía en general izar en sus domicilios la bandera del Club Sportivo 2 de Mayo y/o la Bandera Nacional, como expresión de apoyo, orgullo e identidad local, en el marco del mencionado evento deportivo", pidieron las autoridades.

¿Cuándo y dónde juegan 2 de Mayo vs Sporting Cristal en vivo por la ida de Fase 2 de Copa Libertadores 2026?



El encuentro entre 2 de Mayo y Sporting Crsital se disputará este martes 17 de febrero, a las 7.30 p.m. hora peruana en el Estadio Rio Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero (Paraguay). El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.

¿Qué canal TV transmite el 2 de Mayo vs Sporting Cristal en vivo?



El partido entre 2 de Mayo vs Sporting Cristal se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.