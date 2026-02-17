Técnico de 2 de Mayo ve como favorito a Sporting Cristal en la llave por Copa Libertadores: "Por algo es un grande de Perú"

La tiene clara. Eduardo Ledesma, técnico de 2 de Mayo, aceptó que Sporting Cristal es favorito en la llave por la fase 2 de la Copa Libertadores de América.



En conversación con Lo bueno, lo malo y lo feo, el estratega aseguró que el cuadro peruano cuenta con un gran técnico y buenos jugadores, por lo que lo considera candidato para jugar la fase 3.

"El candidato es Sporting Cristal, por algo es grande de Perú, por algo tiene un entrenador como Autuori, tiene jugador de renombre", indicó al principio.

"Más allá de que yo confío ciegamente en mis dirigidos, en el cuerpo técnico y en todo lo que podamos desarrollar, que podamos otro golpe o sorpresa, sigo sosteniendo que el favorito y el que está en la obligación es Sporting Cristal", complementó.

"Cristal es igual o más fuerte que Alianza Lima"

Por otro lado, Ledesma aseguró que Alianza Lima no fue "poca cosa" y que ahora se enfrentarán a un equipo acostumbrado a jugar Copa Libertadores.

"Con confianza, porque el rival anterior que tuvimos no fue poca cosa. Era un rival duro, gigante, y ahora viene otro rival poderoso, que también está acostumbrado a este tipo de torneos", dijo al principio.

"Un entrenador (Paulo Autuori) que dirigió millones de ediciones de Copa Libertadores. Va a ser un rival duro como Alianza Lima o más. Ojalá estemos otra vez con las luces encendidas para poder sacar una victoria", finalizó.