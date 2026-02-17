Osasco vs Olympic EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Osasco vs Olympic EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Osasco vs Olympic EN VIVO: se enfrentan este miércoles 18 de febrero por la primera fecha del grupo B del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, del distrito de Villa El Salvador, desde las 2:45 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la app y página web de Latina y la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Cuándo y dónde juegan Osasco vs Olympic en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?



El partido entre Osasco vs Olympic se disputará este miércoles 18 de febrero en el Coliseo Lucha Fuentes del distrito de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para 6000 espectadores.

¿A qué hora juegan Osasco vs Olympic en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?



En Perú , el partido Osasco vs Olympic comienza a las 2:45 p.m.

, el partido Osasco vs Olympic comienza a las 2:45 p.m. En Bolivia , el partido Osasco vs Olympic comienza a las 3:45 p.m.

, el partido Osasco vs Olympic comienza a las 3:45 p.m. En Brasil , el partido Osasco vs Olympic comienza a las 4:45 p.m.

, el partido Osasco vs Olympic comienza a las 4:45 p.m. En Colombia, el partido Osasco vs Olympic comienza a las 2:45 p.m.

En Ecuador, el partido Osasco vs Olympic comienza a las 2:45 p.m.

En Venezuela, el partido Osasco vs Olympic comienza a las 3:45 p.m.

En Argentina, el partido Osasco vs Olympic comienza a las 4:45 p.m.

En Chile, el partido Osasco vs Olympic comienza a las 4:45 p.m.

En Paraguay, el partido Osasco vs Olympic comienza a las 4:45 p.m.

En Uruguay, el partido Osasco vs Olympic comienza a las 4:45 p.m.

¿Dónde ver el Osasco vs Olympic en vivo por TV y streaming?



El partido entre Osasco vs Olympic se podrá ver EN VIVO a través de la página web y la app de la página. Además, por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Osasco vs Olympic: precios de entradas

Los precios de las entradas para el duelo Osasco vs Olympic son los siguientes:

General: S/ 20

Preferente Norte: S/ 35

Preferente Sur: S/ 35

Oriente: S/ 40

Occidente: S/ 55