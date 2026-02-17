Últimas Noticias
Senamhi emite alerta en Lima y en gran parte de la costa por lluvias “de ligera a extrema intensidad”

Las fuertes precipitaciones golpearán diversas regiones de la costa peruana.
Las fuertes precipitaciones golpearán diversas regiones de la costa peruana. | Fuente: Senamhi
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi advirtió que las regiones más golpeadas por las precipitaciones serán Tumbes y Piura, donde se prevén “acumulados de lluvia entre 50 y 85 mm/día”.

A tomar precauciones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha activado una alerta en Lima y gran parte de la costa peruana por lluvias “de ligera a extrema intensidad”.

En un comunicado, el organismo detalló que las regiones más golpeadas por las precipitaciones serán Tumbes y Piura, donde se prevén “acumulados de lluvia entre 50 y 85 mm/día”.

“Asimismo, existe la probabilidad de la ocurrencia de descargas eléctricas en los distritos alejados del litoral costero en dichos departamentos”, apuntó el ente estatal.

La alerta roja estará en vigor el miércoles y jueves, 18 y 19 de febrero, en las regiones Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

Pronósticos de lluvias

Según los pronósticos del Senamhi, para el miércoles, 18 de febrero, se estiman acumulados de lluvia entre 50 y 85 milímetros por día en las regiones de Tumbes y Piura. En el resto de la costa norte, los registros oscilarían entre 5 y 12 mm/día. En la costa central, se esperan acumulados entre 0.2 y 4 mm/día, mientras que en la costa sur se prevén valores entre 0.5 y 2 mm/día.

En tanto, para el jueves, 19 de febrero, se prevén acumulados entre 30 y 75 mm/día en Tumbes y Piura, y entre 5 y 12 mm/día en la costa norte. En tanto, la costa central mantendría valores entre 0.2 y 4 mm/día, y la costa sur entre 0.5 y 2 mm/día.

“El Senamhi recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles aniegos, incremento de caudales y afectaciones por vientos fuertes”, indicó el organismo en su comunicado.

