Copa Libertadores: Fortaleza visita a Vélez por la llave 5

La previa del choque de Vélez ante Fortaleza, a disputarse en el el Fortín mañana desde las 17:00 horas. El árbitro será Andrés Rojas Noguera.

Tras el empate sin goles en la ida, el Fortín y Fortaleza definen mañana su pasaje a Cuartos de Final de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 17:00 horas y se jugará en el el Fortín.

Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.

Andrés Rojas Noguera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Los resultados de Vélez en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril)

: Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril) Fase de Grupos : Olimpia 0 vs Vélez 4 (9 de abril)

: Olimpia 0 vs Vélez 4 (9 de abril) Fase de Grupos : San Antonio Bulo Bulo 2 vs Vélez 1 (23 de abril)

: San Antonio Bulo Bulo 2 vs Vélez 1 (23 de abril) Fase de Grupos : Vélez 1 vs Olimpia 1 (8 de mayo)

: Vélez 1 vs Olimpia 1 (8 de mayo) Fase de Grupos : Vélez 3 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (14 de mayo)

: Vélez 3 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (14 de mayo) Fase de Grupos : Peñarol 0 vs Vélez 0 (29 de mayo)

: Peñarol 0 vs Vélez 0 (29 de mayo) Octavos de Final: Fortaleza 0 vs Vélez 0 (12 de agosto)

Los resultados de Fortaleza en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril)

: Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril) Fase de Grupos : Colo Colo 0 vs Fortaleza 0 (10 de abril)

: Colo Colo 0 vs Fortaleza 0 (10 de abril) Fase de Grupos : Bucaramanga 1 vs Fortaleza 1 (23 de abril)

: Bucaramanga 1 vs Fortaleza 1 (23 de abril) Fase de Grupos : Fortaleza 4 vs Colo Colo 0 (6 de mayo)

: Fortaleza 4 vs Colo Colo 0 (6 de mayo) Fase de Grupos : Fortaleza 0 vs Bucaramanga 0 (13 de mayo)

: Fortaleza 0 vs Bucaramanga 0 (13 de mayo) Fase de Grupos : Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo)

: Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo) Octavos de Final: Fortaleza 0 vs Vélez 0 (12 de agosto)

Horario Vélez y Fortaleza, según país