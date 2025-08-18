Copa Libertadores: Fortaleza visita a Vélez por la llave 5

La previa del choque de Vélez ante Fortaleza, a disputarse en el el Fortín mañana desde las 17:00 horas. El árbitro será Andrés Rojas Noguera.
Tras el empate sin goles en la ida, el Fortín y Fortaleza definen mañana su pasaje a Cuartos de Final de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 17:00 horas y se jugará en el el Fortín.
Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y el partido finalizó con un empate a 0.
Andrés Rojas Noguera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Los resultados de Vélez en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Vélez 2 vs Peñarol 1 (2 de abril)
- Fase de Grupos: Olimpia 0 vs Vélez 4 (9 de abril)
- Fase de Grupos: San Antonio Bulo Bulo 2 vs Vélez 1 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Vélez 1 vs Olimpia 1 (8 de mayo)
- Fase de Grupos: Vélez 3 vs San Antonio Bulo Bulo 0 (14 de mayo)
- Fase de Grupos: Peñarol 0 vs Vélez 0 (29 de mayo)
- Octavos de Final: Fortaleza 0 vs Vélez 0 (12 de agosto)
Los resultados de Fortaleza en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Colo Colo 0 vs Fortaleza 0 (10 de abril)
- Fase de Grupos: Bucaramanga 1 vs Fortaleza 1 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Fortaleza 4 vs Colo Colo 0 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Fortaleza 0 vs Bucaramanga 0 (13 de mayo)
- Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo)
- Octavos de Final: Fortaleza 0 vs Vélez 0 (12 de agosto)
Horario Vélez y Fortaleza, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas