Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

"La fe nos guía": el mensaje optimista de Alianza a pocas horas de enfrentar a Universidad Católica de Ecuador

Alianza Lima en la Copa Sudamericana.
Alianza Lima en la Copa Sudamericana. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima iniciará de local la eliminatoria por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de sus redes sociales, Alianza Lima realizó una publicación antes de enfrentar a Universidad Católica de Ecuador en Matute por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El club blanquiazul se mostró optimista en su vuelta a la competencia internacional. "La fe nos guía, el corazón nos lleva. Esta noche con corazón. Arriba Alianza toda la vida", apuntó.

Alianza, dirigido por el técnico argentino Néstor Gorosito, accedió a los octavos tras quedar en el tercer lugar de la fase de grupos de la Copa Libertadores y eliminar en los playoff a Gremio de Brasil, mientras que la Católica finalizó en el primer lugar del Grupo B de la Sudamericana sin perder ningún partido, al registrar cuatro triunfos y dos empates.

Para este partido, Gorosito ha recuperado a algunos de sus principales jugadores que se encontraban lesionados como el goleador Paolo Guerrero, el extremo ecuatoriano Eryc Castillo, el volante Sergio Peña y el lateral argentino Guillermo Enrique.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador se disputará este miércoles 13 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) El recinto tiene una capacidad para 33 938 espectadores.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador en vivo por TV y streaming?

El partido entre Alianza Lima vs U. Católica se podrá ver EN VIVO vía TV y streaming por ESPN y Disney Plus. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Sudamericana

¿Qué necesitan UCV y Garcilaso para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Alianza Lima Copa Sudamericana Universidad Católica

Más sobre Copa Sudamericana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA