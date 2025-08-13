"La fe nos guía": el mensaje optimista de Alianza a pocas horas de enfrentar a Universidad Católica de Ecuador

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A través de sus redes sociales, Alianza Lima realizó una publicación antes de enfrentar a Universidad Católica de Ecuador en Matute por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El club blanquiazul se mostró optimista en su vuelta a la competencia internacional. "La fe nos guía, el corazón nos lleva. Esta noche con corazón. Arriba Alianza toda la vida", apuntó.

Alianza, dirigido por el técnico argentino Néstor Gorosito, accedió a los octavos tras quedar en el tercer lugar de la fase de grupos de la Copa Libertadores y eliminar en los playoff a Gremio de Brasil, mientras que la Católica finalizó en el primer lugar del Grupo B de la Sudamericana sin perder ningún partido, al registrar cuatro triunfos y dos empates.



Para este partido, Gorosito ha recuperado a algunos de sus principales jugadores que se encontraban lesionados como el goleador Paolo Guerrero, el extremo ecuatoriano Eryc Castillo, el volante Sergio Peña y el lateral argentino Guillermo Enrique.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador se disputará este miércoles 13 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) El recinto tiene una capacidad para 33 938 espectadores.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador en vivo por TV y streaming?

El partido entre Alianza Lima vs U. Católica se podrá ver EN VIVO vía TV y streaming por ESPN y Disney Plus. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.