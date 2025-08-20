Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

¡Invente, Kevin! Quevedo y un golazo magistral para el 2-1 de Alianza contra la U. Católica [VIDEO]

Kevin Quevedo anotó nuevamente en la Copa Sudamericana.
Kevin Quevedo anotó nuevamente en la Copa Sudamericana. | Fuente: EFE | Fotógrafo: José Jácome
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Kevin Quevedo, de larga distancia, sentenció el partido en el que Alianza Lima pasó a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Es una de las figuras de Alianza Lima. Kevin Quevedo se encargó de marcar el gol con el que el club íntimo derrotó a la U. Católica de Ecuador, en Quito, por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Y es que el delantero de Alianza Lima, a poco de la recta final del cotejo en el Estadio Olímpico Atahualpa, anotó el 2-1 contra la U. Católica. Fue con un tiro de larga distancia para que los dirigidos por Néstor Gorosito salgan victoriosos en condición de visitante.

Este nuevo tanto de Quevedo en la Sudamericana vino a los 81 minutos de juego gracias a una asistencia de Hernán 'El Pirata' Barcos'.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB
Este fue el golazo de Kevin Quevedo para Alianza Lima.
Este fue el golazo de Kevin Quevedo para Alianza Lima. | Fuente: D Sports

Kevin Quevedo, uno de los héroes de Alianza Lima

Al gozar de distancia, el también extacante de Deportivo Garcilaso no la pensó dos veces y remató de derecha, a un ángulo imposible para el portero local.

Fue el gol con el que los blanquiazues sentenciaron la eliminatoria. Ganaron 2-0 en la ida y se impusieron 2-1 en la vuelta, con lo que ya están en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

De cara a la nueva instancia, Alianza Lima jugará ante el ganador de la llave entre Independiente y la U. de Chile.

Para este partido, los victorianos tuvieron una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

En tanto, la tienda ecuatoriana salió con Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Luis Moreno, Mauro Díaz, Emiliano Clavijo, Byron Palacios; Azarias Londoño y Mauricio Alonso.

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Sudamericana

¿Qué necesitan UCV y Garcilaso para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Alianza Lima Kevin Quevedo Copa Sudamericana Videos más vistos

Más sobre Copa Sudamericana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA