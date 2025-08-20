¡Invente, Kevin! Quevedo y un golazo magistral para el 2-1 de Alianza contra la U. Católica [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Es una de las figuras de Alianza Lima. Kevin Quevedo se encargó de marcar el gol con el que el club íntimo derrotó a la U. Católica de Ecuador, en Quito, por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Y es que el delantero de Alianza Lima, a poco de la recta final del cotejo en el Estadio Olímpico Atahualpa, anotó el 2-1 contra la U. Católica. Fue con un tiro de larga distancia para que los dirigidos por Néstor Gorosito salgan victoriosos en condición de visitante.

Este nuevo tanto de Quevedo en la Sudamericana vino a los 81 minutos de juego gracias a una asistencia de Hernán 'El Pirata' Barcos'.

Kevin Quevedo, uno de los héroes de Alianza Lima

Al gozar de distancia, el también extacante de Deportivo Garcilaso no la pensó dos veces y remató de derecha, a un ángulo imposible para el portero local.

Fue el gol con el que los blanquiazues sentenciaron la eliminatoria. Ganaron 2-0 en la ida y se impusieron 2-1 en la vuelta, con lo que ya están en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

De cara a la nueva instancia, Alianza Lima jugará ante el ganador de la llave entre Independiente y la U. de Chile.

Para este partido, los victorianos tuvieron una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

En tanto, la tienda ecuatoriana salió con Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Luis Moreno, Mauro Díaz, Emiliano Clavijo, Byron Palacios; Azarias Londoño y Mauricio Alonso.