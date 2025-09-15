La U. de Chile calienta su visita a Alianza Lima: "Vamos a ir a ganar, cerrar de manera positiva la llave"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Copa Sudamericana 2025 está a la vuelta de la esquina. Este jueves, Alianza Lima recibe a la Universidad de Chile en lo que será la ida de los cuartos de final.

En la U. de Chile ya preparan lo que será el duelo fuera de casa contra Alianza Lima. Justamente, desde el 'Romántico viajero' se pronunciaron en relación a la contienda frente al equipo que dirige Néstor Gorosito en la ciudad de Lima.

"Si bien, los partidos de Copa no son fáciles. Son los cuartos de la Sudamericana y ellos llegaron hasta esta instancia igual que nosotros. Tienen mérito y son un gran equipo. Va a estar difícil, peleado y nosotros vamos a planificar el partido, entrenarlo y vamos a ir a ganar", dijo el delantero Nicolás Guerra en conferencia de prensa en la previa del choque con Alianza.

Guerra juega su tercera temporada en la U de Chile. | Fuente: Club Universidad de Chile

En U. de Chile confían en vencer a Alianza Lima

Guerra, por ejemplo, viene de anotar un gol en lo que fue la victoria de su elenco 3-0 sobre Colo Colo en la Supercopa de Chile.

"Esa es la línea de nosotros. Creo que en esta ronda no hay partido fácil y no vamos a tener a nuestra gente, pero sé que nos van a apoyar desde todos lados. Vamos a ir a ganar", agregó.

Por último, el atacante de la U. de Chile declaró si es que siente que su conjunto es favorito para ganar la Copa Sudamericana en la presente temporada 2025.

"Como club, siempre estar aquí uno siempre tiene que aspirar a lo máximo. Tomamos la responsabilidad, pero tenemos que ir paso a paso. Hay que ir con mesura y hemos dado un paso grande, pero hay que ratificarlo porque no sirve de nada si no ganamos. Ir a Perú a ganar y cerrarlo de manera positiva la llave (de local) si Dios quiere", dijo.

Hay que tener en cuenta que el club chileno pasó a cuartos de final por la eliminación de Independiente, el cual fue sancionado por Conmebol.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs U. de Chile por cuartos final de la Sudamericana?

Ida

Alianza Lima vs. U de Chile

Fecha: 18 de septiembre

Hora: 7:30 p.m. hora peruana

Estadio Alejandro Villanueva (Lima)

Vuelta

U de Chile vs. Alianza Lima