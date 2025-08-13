Es el goleador: Martín Cauteruccio apareció y puso el 1-0 de Bolívar sobre Cienciano [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Partido en la altura. Cienciano visitó a su par de Bolívar en la ciudad de La Paz en el marco de la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los primeros minutos se disputaron en el mediocampo, aunque la tienda de Bolívar abrió el marcador contra Cienciano en condición de local en el Estadio Hernando Siles. El autor del tanto fue el delantero uruguayo Martín Cauteruccio, quien tiene pasado con la camiseta de Sporting Cristal.

La acción del tanto de Cauteruccio en Bolívar vino a los 20 minutos del primer tiempo y por medio de una asistencia de parte del 'Pato' Rodríguez.

¡GOOL DE BOLIVAR!



Martín Cauteruccio aprovechó un error en el fondo y marcó el 1-0 ante Cienciano.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/q6DtolQukz — DSPORTS (@DSports) August 13, 2025

El gol de Cauteruccio contra Cienciano

Hubo un error en salida en el elenco peruano, el local recuperó rápidamente la pelota y de esta manera es que el delantero charrúa quedó mano a mano ante el portero Ignacio Barrios.

El también exdelantero de Cruz Azul e Independiente se mostró sereno al definir y puso el balón a un lado del guardameta.

Para este partido, Cienciano tuvo una oncena titular conformada por Ignacio Barrios, Leonel Galeano, Maximiliano Amondaraí, José Valoyes; Cristian Neira, Yimmy Gamero, Claudio Torrejón, Agustín González; Alejandro Hohberg, Cristian Souza; Carlos Garcés.

En tanto, la escuadra boliviana salió con Carlos Lampe; Yomar Rocha, Miguel Torrén, Santiago Echeverría, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano; Damián Batallini, Antonio Melgar, Patricio Rodríguez; Martín Cauteruccio.

