Martín Cauteruccio abrió el marcador en el minuto 20 y Batallini marcó en el minuto 58, un resultado que da comodidad a la Academia para este miércoles en Cusco.
¡Buenos días, familia ciencianista! ❤️⚽— Club Cienciano (@Club_Cienciano) August 20, 2025
𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠 𝐽𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 💪🏼🏆 pic.twitter.com/kk0oFs1M7T
En la ida, celebrada el 13 de agosto, marcaron para los de Bolivia el uruguayo Martín Cauteruccio, que hasta esta temporada pertenecía al club Sporting Cristal, y el argentino Damián Batallini.
'La Furia Roja' requiere tres goles para evitar que sea Bolívar quien pase a los cuartos de final. En caso de anotar dos, la llave se definirá en la tanda de penales.
¡𝗛𝗢𝗬 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗔 𝗖𝗜𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗡𝗢! ⚽️— Club Cienciano (@Club_Cienciano) August 20, 2025
¡Por el Perú y el Cusco, juntos en esta Copa Sudamericana! ❤🇵🇪 pic.twitter.com/WtoeiJYqmD
"¡Todos juntos, por la remontada imperial!", animó en redes el Cienciano a su hinchada en busca de la épica frente a un rival al que no le afectarán los 3.400 metros de altitud de Cusco.
Cienciano apelará este miércoles a las grandes noches de 2003, cuando se proclamó campeón de la Copa Sudamericana, para tratar de remontar ante Bolívar el 2-0 que acerca al cuadro boliviano a los cuartos de final del torneo internacional.
Vive la previa de los partidos de los clubes peruanos en octavos de final de la Copa Sudamericana al estilo de #TOCOYMEVOY.
¡Buenas tardes, amigos de RPP!
Bienvenidos a la cobertura del partido entre Cienciano y Bolívar por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, que se disputará este miércoles en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Te recomendamos
Comparte esta noticiaSiguenos en