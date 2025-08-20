Últimas Noticias
Último momento -

Cienciano vs. Bolívar EN DIRECTO: sigue la transmisión por la vuelta de octavos de la Copa Sudamericana

Cienciano vs. Bolívar EN DIRECTO: sigue la transmisión por la vuelta de octavos de la Copa Sudamericana

En Cusco, Cienciano recibe a Bolívar este miércoles buscando revertir la serie para clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sigue AQUÍ el minuto a minuto.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Martín Cauteruccio abrió el marcador en el minuto 20 y Batallini marcó en el minuto 58, un resultado que da comodidad a la Academia para este miércoles en Cusco.

En la ida, celebrada el 13 de agosto, marcaron para los de Bolivia el uruguayo Martín Cauteruccio, que hasta esta temporada pertenecía al club Sporting Cristal, y el argentino Damián Batallini.

'La Furia Roja' requiere tres goles para evitar que sea Bolívar quien pase a los cuartos de final. En caso de anotar dos, la llave se definirá en la tanda de penales.

"¡Todos juntos, por la remontada imperial!", animó en redes el Cienciano a su hinchada en busca de la épica frente a un rival al que no le afectarán los 3.400 metros de altitud de Cusco.

Cienciano apelará este miércoles a las grandes noches de 2003, cuando se proclamó campeón de la Copa Sudamericana, para tratar de remontar ante Bolívar el 2-0 que acerca al cuadro boliviano a los cuartos de final del torneo internacional.

Vive la previa de los partidos de los clubes peruanos en octavos de final de la Copa Sudamericana al estilo de #TOCOYMEVOY.

¡Buenas tardes, amigos de RPP!

Bienvenidos a la cobertura del partido entre Cienciano y Bolívar por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, que se disputará este miércoles en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

