Independiente del Valle vs. Once Caldas: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy por cuartos de Copa Sudamericana?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO: se enfrentan este miércoles 18 de septiembre en el Estadio Banco de Guayaquil, en Quito (Ecuador). El partido corresponde a la ida de cuartos de final la Copa Sudamericana 2025 y se jugará a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN 2 y Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

► Con Alianza vs U de Chile: fechas, horarios y resultados en la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana

► Alianza Lima vs. U de Chile: partidazo en Matute por ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

LA PREVIA

El cuadro del Valle, ganador de los títulos de la Sudamericana de 2019 y 2022, atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos reflejados con la clasificación anticipada en la Liga Pro.

Si bien comenzó la fase de Grupos de la Libertadores con algunos vaivenes que lo dejaron fuera de los octavos de final, ganó en forma invicta los playoffs sobre el brasileño Vasco Da Gama, tras vencerlo por 4-0, en Quito y le sacó empate por 1-1, en Brasil. En los octavos de final de la Sudamericana venció al cuadro sensación de la fase de Grupos de la Sudamericana, al Mushuc Runa.

Once Caldas eliminó en la fase local al Millonarios de Colombia y en la fase de Grupos quedó en el segundo puesto del Grupo F, con 12 puntos.

En la fase de repesca eliminó al San Antonio Bulu Bulu con triunfo por 0-3 de visitante y por 4-0 en Manizales y en octavos de final venció al argentino Huracán, derrotándolo por 1-0, en Colombia y por 1-3, en Argentina.

Independiente del Valle vs Once Caldas: ¿cómo llegan a la ida de los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

En la liga ecuatoriana, Independiente derrotó por 3-1 en su última presentación al Vinotinto, mientras que Once Caldas llega al duelo tras derrotar 1-0 a Envigado en el Torneo Finalización.

¿Cuándo y dónde juegan Independiente del Valle vs Once Caldas EN VIVO por los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

El partido de Independiente del Valle ante el elenco colombiano de Once Caldas está programado para el miércoles 17 de septiembre en el Estadio Banco de Guayaquil, en Quito (Ecuador). El recinto tiene capacidad para recibir a 12 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Independiente del Valle vs Once Caldas EN VIVO por los cuartos de la Copa Sudamericana 2025?

En Perú , el partido entre Independiente del Valle vs. Once Caldas comienza a las 7:30 p.m.

, el partido entre Independiente del Valle vs. Once Caldas comienza a las 7:30 p.m. En Ecuador , el partido entre Independiente del Valle vs. Once Caldas comienza a las 7:30 p.m.

, el partido entre Independiente del Valle vs. Once Caldas comienza a las 7:30 p.m. En Colombia , el partido entre Independiente del Valle vs. Once Caldas comienza a las 7:30 p.m.

, el partido entre Independiente del Valle vs. Once Caldas comienza a las 7:30 p.m. En Bolivia, el partido entre Independiente del Valle vs. Once Caldas comienza a las 8:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Independiente del Valle vs. Once Caldas comienza a las 9:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Independiente del Valle vs. Once Caldas comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Independiente del Valle vs. Once Caldas comienza a las 8:30 p.m.

En Chile, el partido entre Independiente del Valle vs. Once Caldas comienza a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre Independiente del Valle vs. Once Caldas comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Independiente del Valle vs. Once Caldas comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre Independiente del Valle vs. Once Caldas comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Independiente del Valle vs. Once Caldas comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Independiente del Valle vs. Once Caldas comienza a las 8:30 p.m.

En España, el partido entre Independiente del Valle vs. Once Caldas comienza a las 02:30 a.m. (jueves)

¿Dónde ver el Independiente del Valle vs Once Caldas EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú y demás países de Sudamérica en TV a través de la señal de ESPN 2. Vía streaming, el cotejo por cuartos de final de la Copa Sudamericana va por Disney+ Premium. Todos los goles e incidencias los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Independiente del Valle vs Once Caldas: alineaciones posibles

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Gustavo Cortéz; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Darwin Guagua; Juan Cazares, Renato Ibarra y Claudio Spinelli.

Once Caldas: James Aguirre; Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jáider Riquett, Juan Cuesta; Mateo García, Alejandro García, Michael Barrios, Mateo Zuleta; Luis Sánchez y Dayro Moreno.