Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12
La Agenda

Gracias a:

Cerca de cumplir un sueño: Kevin Serna en la mira de la Selección de Colombia para las Eliminatorias

Kevin Serna llegó a Fluminense procedente de Alianza Lima
Kevin Serna llegó a Fluminense procedente de Alianza Lima | Fuente: Fluminense
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Según la prensa de Colombia, el exdelantero de Alianza Lima integra la prelista de los 'cafeteros', que busca sellar su clasificación al Mundial 2026.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fluminense está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y la clasificación pudo sellarla con gran influencia de Kevin Serna. El extremo fue titular en el duelo contra América de Cali (2-0) y generó constantes problemas a la defensa rival, además de convertir el primer tanto de la jornada.

Serna repitió una gran presentación luego que el fin de semana fue vital para el triunfo de Fluminense sobre Fortaleza en el Brasileirao, brindando dos asistencias.

El atacante de 27 años, quien llegó al fútbol brasileño desde Alianza Lima y que antes jugó por ADT, así como en la Liga2, atraviesa uno de sus mejores momentos con el ‘Flu’. Esto ha puesto el nombre de Kevin Serna en la órbita de la Selección de Colombia, según informó la prensa de ese país.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Kevin Serna será convocado por Colombia?

De acuerdo con el periodista Julián Capera, Kevin Serna está en la prelista de Colombia para su próxima convocatoria, que será correspondiente a los duelos contra Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

Serna ha sido observado por el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, en otras oportunidades, lo que ha llevado al delantero a ilusionarse con la posibilidad de representar a su selección.

“Uno como colombiano se siente orgulloso. El orgullo que da que la selección que nos representa de la mejor manera. Colombia está aumentando mucho el nivel y eso nos llena de orgullo. Entonces, más orgulloso que representar a mi país, es un sueño”, declaró meses atrás en entrevista con Radio Caracol ante la posibilidad de vestir la camiseta tricolor.

De Fluminense ha salido un jugador importante a la Selección de Colombia, como John Arias, excompañero de Serna. La próxima semana se hará oficial la convocatoria definitiva.

¿Qué le falta a Colombia para clasificar al Mundial 2026?

A falta de dos jornadas para terminar las Eliminatorias Sudamericanas, Colombia se ubica en la sexta casilla, con cuatro puntos de ventaja sobre Venezuela, que tiene el séptimo lugar que clasifica al repechaje. Así, actualmente el cuadro de Néstor Lorenzo está en zona de acceso directo para la Copa del Mundo.

A su vez, Colombia le lleva cinco puntos de diferencia a Bolivia (octavo), por lo que, con solo 6 unidades en juego, la probabilidad de los ‘cafeteros’ de bajar del séptimo puesto es mínima.

El próximo 4 de setiembre la Selección de Colombia recibirá a Bolivia y será visitante ante Venezuela, en lo que tranquilamente puede terminar siendo un mano a mano por el boleto directo al Mundial si es que los ‘cafeteros’ no cierran la clasificación en el primero de sus encuentros.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas Selección de Colombia Kevin Serna Fluminense

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA