Cerca de cumplir un sueño: Kevin Serna en la mira de la Selección de Colombia para las Eliminatorias

Fluminense está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y la clasificación pudo sellarla con gran influencia de Kevin Serna. El extremo fue titular en el duelo contra América de Cali (2-0) y generó constantes problemas a la defensa rival, además de convertir el primer tanto de la jornada.

Serna repitió una gran presentación luego que el fin de semana fue vital para el triunfo de Fluminense sobre Fortaleza en el Brasileirao, brindando dos asistencias.

El atacante de 27 años, quien llegó al fútbol brasileño desde Alianza Lima y que antes jugó por ADT, así como en la Liga2, atraviesa uno de sus mejores momentos con el ‘Flu’. Esto ha puesto el nombre de Kevin Serna en la órbita de la Selección de Colombia, según informó la prensa de ese país.

¿Kevin Serna será convocado por Colombia?

De acuerdo con el periodista Julián Capera, Kevin Serna está en la prelista de Colombia para su próxima convocatoria, que será correspondiente a los duelos contra Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

Serna ha sido observado por el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, en otras oportunidades, lo que ha llevado al delantero a ilusionarse con la posibilidad de representar a su selección.

“Uno como colombiano se siente orgulloso. El orgullo que da que la selección que nos representa de la mejor manera. Colombia está aumentando mucho el nivel y eso nos llena de orgullo. Entonces, más orgulloso que representar a mi país, es un sueño”, declaró meses atrás en entrevista con Radio Caracol ante la posibilidad de vestir la camiseta tricolor.

De Fluminense ha salido un jugador importante a la Selección de Colombia, como John Arias, excompañero de Serna. La próxima semana se hará oficial la convocatoria definitiva.

¿Qué le falta a Colombia para clasificar al Mundial 2026?

A falta de dos jornadas para terminar las Eliminatorias Sudamericanas, Colombia se ubica en la sexta casilla, con cuatro puntos de ventaja sobre Venezuela, que tiene el séptimo lugar que clasifica al repechaje. Así, actualmente el cuadro de Néstor Lorenzo está en zona de acceso directo para la Copa del Mundo.

A su vez, Colombia le lleva cinco puntos de diferencia a Bolivia (octavo), por lo que, con solo 6 unidades en juego, la probabilidad de los ‘cafeteros’ de bajar del séptimo puesto es mínima.

El próximo 4 de setiembre la Selección de Colombia recibirá a Bolivia y será visitante ante Venezuela, en lo que tranquilamente puede terminar siendo un mano a mano por el boleto directo al Mundial si es que los ‘cafeteros’ no cierran la clasificación en el primero de sus encuentros.