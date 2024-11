Alex Valera reveló por qué no firmó por Alianza Lima: "Tomé la mejor decisión de mi vida"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alex Valera salió bicampeón nacional con Universitario de Deportes, pero antes de su llegada al cuadro crema tuvo la oportunidad de jugar por Deportivo Municipal y por Alianza Lima. Sin embargo, el también delantero de la Selección Peruana decidió seguir a su corazón e hinchaje.

Luego de destacar en el Deportivo Llacuabamba en la temporda 2020, Valera contó con más de una oferta para continuar con su carrera, pero el destino le aguardaba su llegada a Universitario.

"Deportivo Municipal fue la primera opción, fue el equipo que me comenzó a seguir, que me empezó a hablar. Después de ‘Muni’ vino Alianza Lima, pero yo quería estar en la ‘U’. Yo soy hincha de la ‘U’. Hincha es el que va al estadio, alienta, pero yo soy una persona que siempre se ha identificado con la ‘U’, me gusta el color de camiseta, siempre me ha gustado desde niño", indicó el delantero de 28 años a Trome.

Valera incluso reveló que el interés de Universitario llegó al final cuando solo tenía que decidir entre Municipal y Alianza Lima.

La mejor "decisión" para Valera

Valera aseguró, además, que considera la mejor decisión de su vida haber aceptado la oferta de Universitario, pese que Municipal le ofrecía un mejor contrato respecto a lo económico.

“Entonces, me llamó Alianza Lima y la 'U' no me llamaba. Uno como profesional debe escoger lo mejor para su carrera. Me acuerdo que la 'U' me llamó al último, casi por terminar el campeonato, menos mal no firmé por ninguno porque incluso ‘Muni’ me iba a pagar más que todos, iba a ir allí, ya estaba todo, pero cuando me llamó la ‘U’ le dije a mi representante que no lo piense, que quería ir y que acepte lo que le ofrezcan. Aceptó y todo, y me fui a la ‘U’. Tomé la mejor decisión de mi vida”, culminó.