Liga 1: Alianza Universidad se enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 18

Alianza Atlético y Alianza Universidad se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga 1, a partir de las 15:15 horas en el estadio Campeones del 36.

Así llegan Alianza Atlético y Alianza Universidad

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Liga 1

Alianza Atlético terminó con un empate en 1 frente a Grau en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y perdió en 2 oportunidades. Recibió 5 goles y sumó 6 a favor.

Últimos resultados de Alianza Universidad en partidos de la Liga 1

En la fecha pasada, Alianza Universidad finalizó con un empate 2-2 ante Cusco FC. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 8 goles y le han encajado 13 tantos.

En el registro de enfrentamientos entre el conjunto local y el visitante, el dominio de la visita es absoluto: de los 2 encuentros, ha obtenido 2 triunfos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de julio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Alianza Universidad sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El encuentro será supervisado por Kevin Ortega Pimentel, el juez encargado.

Horario Alianza Atlético y Alianza Universidad, según país