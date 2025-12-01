Últimas Noticias
Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026: días y horarios de todos los partidos

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 | Fuente: Facebook | Fotógrafo: FPVPE
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conoce los días y horarios de los partidos de la fecha 7 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley.

El vóley no se detiene. La Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer la programación de la fecha 7 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026.

La jornada arrancará el sábado 6 de diciembre con el encuentro entre Atenea vs Deportivo Soan. Luego, se disputará el Olva Latino vs Regatas. Y cerrará la fecha el partido entre Géminis vs San Martín.

El domingo 7 de diciembre se disputarán dos partidos. La fecha la abre Deportivo Wanka vs Kazoku No Peru. Y cierran la fecha el Rebaza Acosta vs Universitario.

Como se recuerda, Alianza Lima no disputará esta fecha debido a su participación en el Mundial de Clubes.

Programación de la fecha 7 de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 6 de diciembre

2:30 p.m. | Atenea vs Deportivo Soan
5:00 p.m. | Olva Latino vs Regatas Lima
7:00 p.m. | Géminis vs San Martín

Domingo 7 de diciembre

12:30 p.m. | Deportivo Wanka vs Kazoku No Perú
3:00 p.m. | Rebaza Acosta vs Universitario

¿Dónde ver la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025 -2026 en vivo por TV? 

La sexta fecha de la Liga Peruana de Vóley se podrá ver EN VIVO por TV —de manera exclusiva— a través de Latina (Canal 2). También podrás seguirla vía ONLINE por la página web y la app Latina. Sumado a ello, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por RPP.pe.

Liga Peruana de Vóley LPV Vóley en vivo Alianza Lima Universitario de Deportes San Martín Regatas Lima

