15:17

Bengoechea: "No logré convencer al grupo de cómo hay que jugar un campeonato tan importante como el peruano y tan importante como la Libertadores. Siento que se me escucha, pero no se me hace caso. Es un tema mío, no me siento en la capacidad. No me gusta lo que ocurrre. Prefiero dar un paso al costado porque si me quedo acá no voy a ser yo, y no sé no ser yo".