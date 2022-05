El Fondo Blanquiazul se pronunció sobre la continuidad de Carlos Bustos en Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima se despidió de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 llegando a 29 partidos consecutivos sin victorias en la competición, pero a ello le agregó una goleada 8-1 propinada por River Plate, resultado que significa la peor derrota a nivel internacional del conjunto íntimo.

Antes esta situación, Salomón Lerner, integrante del Fondo Blanquiazul, conversó con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias y aseguró sentir “vergüenza” por el rendimiento de Alianza Lima.

"Todos los hinchas sentimos vergüenza. Es un tema del deporte nacional y es algo que debemos enfrentar. Tenemos que evaluar por qué ha sucedido este caso en particular y también la situación de Alianza Lima en torneos internacionales", dijo.

"No se ha hecho el trabajo necesario ni hemos tenido la infraestructura necesaria para que nuestras divisiones menores y mayores tengan buena preparación. Nos hacemos responsables de eso. En la Liga 1 no estamos en condición mala, pero en competencia internacional no hemos el trabajo de preparación correcto", añadió, mencionando la responsabilidad del Fondo Blanquiazul por el reciente resultado en Copa Libertadores.

¿Carlos Bustos se va de Alianza Lima?

Alianza Lima sumó un punto en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 | Fuente: EFE

Después de la goleada 8-1 que River Plate le propinó a Alianza Lima, el gerente deportivo José Bellina puso su cargo a disposición. Además, en incertidumbre también está el futuro del entrenador Carlos Bustos. Sobre el técnico, Salomón Lerner señaló que se evaluará la decisión.

"Tenemos que hacer una evaluación en las próximas horas, veremos las decisiones a tomar. Tenemos una situación expectante en la Liga 1 y debemos pensar con la cabeza fría", dijo.

"Quien decidirá la continuidad o no de Carlos Bustos será la gerencia de Diego Guerrero, el actual administrador, el Fondo Blanquiazul puede dar sugerencias, pero no tiene ese poder de decisión”, agregó.

De acuerdo detalló, el integrante del Fondo Blanquiazul precisó que este jueves existirá una reunión de la directiva de Alianza Lima para resolver las medidas a tomar.

“Recomendaremos a los gerentes del club nuestra postura para que ellos lo mediten, lo evalúen y luego tomarán una decisión. Ya hemos conversado con Carlos Bustos, no sabemos si hoy nos vamos a reunir con él de manera presencial o por Zoom”, resaltó Lerner.





