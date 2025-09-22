Paolo Guerrero ilusionado de jugar en el Alianza vs 'U' de Chile: "Trabajo muy fuerte, quiero estar este jueves"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paolo Guerrero se pronunció a pocos días del enfrentamiento entre Alianza Lima vs Universidad de Chile. El atacante señaló que su equipo está ilusionando de conseguir la clasificación en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

"Somos conscientes de que el jueves nos jugamos muchas cosas, y como tal, el grupo quiere hacer historia con el más grande del Perú. Queremos seguir ilusionados con esta Copa Sudamericana", expresó Guerrero.

En relación a la posibilidad de jugar en la revancha ante la 'U' de Chile, sostuvo que "yo estoy trabajando muy fuerte, yo quiero estar este jueves".

La pregunta entre los hinchas de Alianza es si Paolo Guerrero se recuperará a tiempo de sus molestias físicas, que provocaron que no sea convocado por el entrenador argentino Néstor Gorosito para el primer enfrentamiento ante la 'U' de Chile.

Sobre sanciones a Alianza

Guerrero indicó que en Alianza se encuentran enfocados en la Sudamericana tras las sanciones en la Liga1. "Se comenta mucho sobre las injusticias que está pasando Alianza Lima por las suspensiones y denuncias, pero ante un partido de tanta expectativa y en esta instancia de la Copa Sudamericana, necesitamos estar muy bien enfocados", culminó.

¿Cuándo juega U de Chile vs Alianza Lima en la vuelta de cuartos de Copa Sudamericana?

El partido está programado para el jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez de la ciudad de Coquimbo, Chile. El recinto tiene una capacidad para 18,750 espectadores.

'U' de Chile vs Alianza Lima: Canales TV para ver el partido

El partido de Alianza Lima contra la U de Chile será transmitido por las señales de ESPN y Disney+. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.